Biodata Alfreanda Dewangga Bek Timnas Indonesia di Piala AFF, Man of The Match Laga Lawan Vietnam

SURYA.CO.ID - Berikut profil dan biodata Alfeandra Dewangga, bek andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020.

Menurut biodata Alfeandra Dewangga, ia merupakan pesepakbola kelahiran Semarang, 28 Juni 2001.

Sebelum bergabung di Timnas Indonesia, Alfeandra memperkuat tim PSIS Semarang.

Sementara Alfeandra kerap menjadi benteng kokoh skuad Garuda, khususnya pada laga Piala AFF 2020.

Bahkan, pada laga Indonesia vs Vietnam, pria berusia 20 tahun ini dinobatkan sebagai Man of The Match.

Man of The Match (INSTAGRAM)

Indonesia vs Thailand

Diketahui, Timnas Indonesia menghadapi Thailand pada leg pertama Final Piala AFF 2020 di National Stadium, Singapura, Rabu (29/12/2021).

Thailand terlihat bermain lebih agresif di menit-menit awal.

Penguasaan bola dilakukan oleh tim besutan Alexander Polkin.

Sebuah kesempatan pertama berhasil dimanfaatkan dengan apik oleh Thailand.