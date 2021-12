Jadwal Liga Inggris, Siaran Langsug SCTV, Leicester vs Liverpool, Kick-off Pukul 03.00, H2H 2-7

Jadwal Liga Inggrs malam ini, Live SCTV Leicester City vs Liverpool, Kick-off pukul 03.00 WIB.

SURYA.coid I Liga Inggris, England Premier League (EPL), terhitung pasca-natal, 26 Desember hingga 4 Januari, tiap hari terus digelar pertandingan, termasuk malam tahun baru. Inilah pekan yang tersibuk Liga Inggris yang dikenal dengan boxing day. Setelah itu Liga Inggris libur dan baru diputar kembali 15 Januari.

Salah satu laga seru Boxing Day adalah pertarungan Leicester City vs Liverpool. Kedua tim ini baru saja, Kamis (23/12/2021) pekan lalu bentrok dalam laga perempat final Carabao Cup 2021.

Dikutip dari Livescore.com, pada laga Carabao Cup di kandang Liverpool, Leicester City nyaris mempermalukan sekaligus menyingkirkan Liverpool dari Carabao Cup.

Liecester sempat unggul 1-3 sejak babak pertama. Bahkan hingga waktu normal pertandingan habis, Leicester masih unggul 2-3. Namun apes, kemenangan yang sudah di depan mata itu lenyap di masa injury time, menit 90+5.

Penentuan pemenang kemudian dilakukan lewat adu pinalti. Hasilnya Liverpool menang pinalti 5-4. Liverpool lolos ke semifinal Piala Carabao Cup bertemu Arsenal. Sedang di semifinal lainnya, Chelsea bertemu Tottenham Hotspur.

Kini Leicester City kembali akan bertemu Liverpool, namun di ajang berbeda, yaitu Liga Inggis. Kali ini Leicester yang menjadi tuan rumah.

Laga Leicester City vs Liverpool akan digelar, Rabu (29/12/2021) pukul 03.00 WIB. Bisa disaksikan dalam siaran langsung SCTV.

Duel Leicdter City vs Liverpool juga disiarkan tv online, MOLA TV. Juga bisa dikuti dalam laporan detik per detik pertandingan melalui livescore.com.

Para Pemain Leicester City merayakan kemenangan atas Man United (Twitter: Leicester City)

Turunkan Skuad Lengkap

Pada laga Carabao Cup, Liverpool hanya menurunkan tim lapis kedua. Hanya ada satu punggawa utama yang dipasang sepanjang pertandingan, yaitu Roberto Firminho.