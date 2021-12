Bazar Orang Baik, Alih Fungsikan Donasi Pakaian Layak Pakai Erupsi Gunung Semeru

SURYA.co.id l JEMBER - "Mas, ini berapa (harganya)," tanya seorang perempuan sambil menunjukkan baju ke penjaga Posko Relawan Lintas Komunitas (RLK) di Jl Kaliurang, Sumbersari, Jember, Selasa (28/12/2021).

"Lima ribu, Bu," jawab seorang relawan. Si perempuan pun menawar Rp 4.000 sambil mengangsurkan uang pecahan dua lembar Rp 2.000. Uang Rp 4.000 itu pun diterima, dan baju bisa dibungkus untuk dibawa pulang si ibu.

Sementara, beberapa orang lain terlihat memilah pakaian di tempat yang sama. Barang yang mereka temukan, dan dirasa cocok dibawa ke depan empat orang relawan Posko RLK yang berjaga. Barang yang mereka ambil rata-rata dihargai Rp 5.000 per potong.

Pemandangan itu merupakan sepenggal pemandangan yang ada di arena Bazar Orang Baik #LumajangPulih di POsko Relawan Lintas Komunitas (RLK) di Jl Kaliurang 173 Kecamatan Sumbersari, Jember.

Sebuah poster besar tersemat di pagar posko, bertuliskan 'Bazar Orang Baik, join us! we are now recovering post disaster of Mount Semeru eruption. Start From Rp 5.000'.

Bazar Orang Baik itu kerja bareng Relawan Lintas Komunitas, Gusdurian Peduli, Satgas BUMN Regional Jatim, dan atas persetujuan Pemerintah Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, Lumajang, dan perwakilan warga terdampak erupsi Gunung Semeru.

Di poster juga tertulis, peralihan fungsi donasi atas terjadinya penumpukan pakaian layak pakai. Hasil seluruh penjualan pakaian layak pakai akan dialih fungsikan dalam bentuk bantuan lainnya.

Matyas Catur Wibowo, Koordinator RLK yang akrab disapa Blendes, mengakui Bazar Orang Baik merupakan upaya peralihan fungsi donasi pakaian layak pakai untuk korban erupsi Gunung Semeru. Pakaian layak pakai itu menumpuk di sejumlah posko di Kabupaten Lumajang.

Pakaian layak pakai itu menumpuk karena tidak lagi terserap oleh warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Melihat fenomena tersebut, Blendes memiliki ide mengalihkan donasi pakaian layak pakai itu ke bentuk bantuan lain.

"Akhirnya tercetus ide membuat Bazar Orang Baik ini. Ini merupakan alih fungsi donasi pakaian layak pakai. Hasil dari bazar ini kami akan rupakan dalam bentuk bantuan lain. Semua hasil penjualan akan kami kembalikan ke warga terdampak erupsi Gunung Semeru," ujar Matyas alias Blendes kepada Surya, Selasa (28/12/2021).