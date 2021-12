Wujudkan Jatim Bangkit, Gubernur Khofifah Bertekad Kuatkan Peran Perempuan di Sektor Ekonomi

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertekad untuk senantiasa menguatkan peran perempuan di sektor ekonomi, salah satunya dengan memberikan zakat produktif bagi perempuan pelaku usaha mikro atau ultra mikro di Jawa Timur.

"Dengan demikian, kita berharap ada optimisme yang makin kuat untuk mendorong Jatim bangkit," ujar Gubernur Khofifah usai mengikuti Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-93 dan HUT ke-22 Dharma Wanita Persatuan dengan tema, Perempuan Berdaya, Indonesia Maju, di Hotel Paseban Sena Kota Probolinggo, Minggu (26/12/2021).



Menurutnya, momentum hari ibu dengan memberikan zakat produktif bagi pengusaha ultra mikro bagi ibu-ibu yang berjualan di pasar tradisional agar mereka memiliki modal sehingga bisa terus survive.

"Insya Allah kita akan berbagi zakat produktif kepada perempuan pelaku usaha mikro atau ultra mikro di Pendopo Kabupaten Probolinggo," ungkapnya.

Dengan adanya pendistribusian program semacam ini, Gubernur Khofifah optimis mampu merajut kebersamaan dan sinergi serta menonjolkan keunggulan- keunggulan kompetitif dan komparatif di masing-masing daerah.

Selain itu, sambung Gubernur Khofifah, Wali Kota Probolinggo sempat menyampaikan beberapa andalan dan unggulan yang belum diketahui seperti artefak peninggalan Rasulullah Muhammad SAW milik Abdul Mannan Gembong dan telah teruji kebenarannya karena bersertifikat Saudi Commision for Tourism and National Heritage.

"Lalu ada Gereja Merah di Probolinggo yang mana Gereja Merah hanya ada dua, yakni Negara Belanda dan di Kota Probolinggo," tuturnya.

Hal-hal yang menjadi andalan dan unggulan daerah ini, lanjut Gubernur Khofifah, sesungguhnya harus terus dipromosikan supaya dikenali dan kemudian bisa menjadi energi positif.

"Tentunya bukan hanya bagi daerah yang bersangkutan, tetapi bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak dan Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono juga menyerahkan 19 penghargaan kepada perempuan-perempuan yang memiliki pengaruh bagi keluarga dan masyarakat.

Masing-masing penghargaan diberikan kepada Frantix Tradewi dari Kabupaten Jember, sebagai Perempuan kepala keluarga kreatif dan inovatif dalam berwirausaha saat pandemi Covid-19.

Sri Suryaningsih dari Kabupaten Bangkalan, sebagai Perempuan pelaku industri rumahan kreatif dan inovatif dalam berwirausaha di masa pandemi Covid-19.