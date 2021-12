Urung Liburan ke Amerika, Dino Patti Djalal Pilih Liburan di Banyuwangi

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal memilih untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarganya di Banyuwangi.

Di akun instagramnya, Dino mengaku dirinya sekeluarga sedianya berencana akan libur akhir tahun di Amerika Serikat. Namun karena penyebaran Covid-19 varian Omicron di negara tersebut semakin meluas, pihaknya memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut dan memilih berlibur ke Banyuwangi yang menurutnya lebih aman.

“Tadinya kami sekeluarga mau liburan ke Amerika Serikat, tour ke New York, Washington DC, dan Boston. Tapi karena situasi Omicron di sana semakin buruk, kami memutuskan untuk berwisata ke dalam negeri, yaitu ke Kabupaten Banyuwangi yang bersih, indah, ramah dan murah. Loving it,” kata Dino, Senin (27/12/2021).

Dino dan keluarga rencanaya berada di Banyuwangi selama sepekan, sejak Jumat (24/12/2021) hingga Rabu (29/12/2021). Ini merupakan kali kedua mantan Duta Besar RI untuk AS itu memboyong keluarganya untuk mengeksplor keindahan Bumi Blambangan.

Sebelumnya pada libur akhir tahun 2019 lalu, Dino juga mengajak seluruh anggota keluarga berwisata di Banyuwangi.

“Intinya tahun ini kami lebih memilih Banyuwangi ketimbang New York City. Sorry New York City maybe next year we come to see you. But we are happy di sini. Karena kalau di New York Omicron makin banyak, namun di Banyuwangi zero Covid-19. Jadi lebih sehat dan aman,” sebutnya.

Menurut Dino, Banyuwangi adalah daerah yang menarik untuk dikunjungi, selain kekayaan budaya yang beragam, potensi alamnya juga memukau. Salah satunya, Banyuwangi memiliki Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, dan saat ini sedang dalam proses menuju Unesco Global Geopark (UGG). Selain itu, juga ada Taman Nasional Alas Purwo yang ditetapkan sebagai cagar biosfer Unesco.

“Saya merasa big surprise dengan Banyuwangi. Banyuwangi tidak hanya maju secara fisik dengan tersedianya infrastruktur yang memadai. Tapi juga mampu mengelola potensi yang dimiliki menjadi sebuah keuntungan ekonomi bagi rakyatnya," Kata Dino.

Sebagai orang Indonesia, Dino mengaku bangga dengan Banyuwangi. Dino berharap semakin banyak dunia luar yang melihat daerah ini, mengapresiasi dan berkunjung ke Banyuwangi.

Selama di Banyuwangi, Dino dan keluarga mengunjungi sejumlah destinasi Banyuwangi. Di antaranya, menikmati keindahan pantai dan panorama sunset (matahari terbenam) di Pulau Merah.

“Udaranya sangat sejuk, airnya jernih, pantainya luar biasa bersih. Kami sangat senang di sini,” kata Dino.

Dino dan keluarga juga terlihat mengeksplor beragam destinasi lainnya di Banyuwangi. Mulai Teluk Hijau, Pulau Tabuhan, Grand New Watu Dodol, rafting di Songgon, hingga kawah Gunung Ijen.

"Menikmati Banyuwangi enggak cukup waktu sebentar, butuh liburan yang lama,” pungkasnya.