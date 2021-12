Risma Tegur Lurah dan Camat yang Cuek terhadap Warga Penerima PKH Surabaya

SURYA.co.id l SURABAYA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turun langsung ikut membagikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Senin (27/12/2021).

Namun jumlah yang hadir menerima bantuan dadi Kemensos itu hanya 70 orang. Mestinya dalam satu Kelurahan Dukuh Pakis, penerima manfaat jauh lebih besar.

Sontak, Mensos Risma langsung bereaksi.

Perempuan yang pernah menjadi wali kota Surabaya ini pun meminta camat dan lurah tidak boleh berdiam diri melihat jumlah penerima PKH lebih sedikit dari jumlah penerima yang sesungguhnya.

Saat itu juga, Risma memerintahkan agar lurah dan camat menjemput semua calon penerima. Bantuan PKH untuk masa depan keluarga lebih baik itu harus segera dicairkan. Tidak boleh ditunda.

"Ayo Pak Camat, Bu Lurah ini dibagi per kelurahan. Dijemput saja satu persatu supaya warga segera menerima," ucap Risma didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Wawali Cak Ji pun juga turun langsung bersama Mensos. Tak kalah cepat, Cak Ji meraih HT untuk memanggil calon penerima PKH. Dengan cekatan, Cak Ji memerintahkan agar mengirim Mobil Traga untuk membantu menjemput warga.

"Tolong segera dikirim dua unit mobil penjemput untuk bantu menjemput warga Penerima PKH , agak cepat," tegas Cak Ji.

Beberapa waktu kemudian calon penerima yang berdatangan langsung dilakukan verifikasi berkas untuk diserahkan buku tabungan dan ATM untuk dapat mengurus pencairan di gerai Bank yang telah disediakan.

Mensos Risma mendesak agar pencairan bantuan sosial (Bansos) PKH kepada penerima manfaat dipercepat. Sebelum tanggal 31 Desember 2021, proses penyaluran bantuan untuk PKH itu sudah harus rampung.

PKH diterimakan kepada warga kurang mampu yang terdata salam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima adalah sesuai kategori penerima menurut Kementerian Sosial.

PKH diberikan kepada ibu hamil atau nifas, anak 0-6 tahun, pelajar SD hingga SMA, serta disabilitas. Besaran PKH sesuai penerima. Untuk Ibu Hamil/Nifas menerima sebesar Rp 3 juta per tahun.

Anak Usia Dini 0-6 Tahun Rp 3 juta per tahun. Pendidikan Anak SD/Sederajat menerima sebesar Rp 900.000 per tahun. Pendidikan Anak SMP/Sederajat menerima sebesar Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2 juta per tahun.