New CB150X Resmi Diperkenalkan di Surabaya, Ini 4 Konsumen Pembeli Pertama

Mac Agustee ( Marketing Sales Deputy Division Head MPM Honda Jatim) dan Suhari ( Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda) dalam seremonial Launching New CB150X di Royal Plaza

SURYA.co.id|SURABAYA – PT Mitra Pinasthika Mulia ( MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT memperkenalkan lebih dekat New Honda CB150X untuk warga di Surabaya dan sekitarnya dalam gelaran Launching New Honda CB150X di Royal Plaza Surabaya pada Sabtu – Minggu (25 – 26/12/2021).

Pada gelaran launching New Honda CB150X ini, MPM Honda Jatim mengundang dan memberikan apresiasi kepada empat konsumen pembeli pertama New Honda CB150X area Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dengan memberikan original Honda apparel Jacket Camo Touring New Honda CB150X dan juga plakat. Sedangkan unit Honda CB150X yang dibeli akan dikirimkan ke konsumen pada akhir bulan Desember 2021.

Salah satu konsumen pembeli New Honda CB150X, Hendrik Stefanus yang memilih tipe SE (Special Edition) mengatakan sudah tertarik pada New Honda CB150X selain karena sesuai dengan postur tubuh juga karena harganya sangat terjangkau.

“Saya suka New Honda CB150X karena desainnya keren, posisi ridingnya juga pas dengan postur tubuh saya. “ kata Hendrik yang merupakan konsumen dari Dealer Ramayana Putra Motor Gresik.

Selain Hendrik Stefanus, konsumen pembeli pertama yang diundang pada acara launching New CB150X yakni Susana yang merupakan konsumen dari Dealer Setya Motor Surabaya menjadi satu – satunya wanita penerima plakat.

Susana memilih membeli New CB150X untuk membelikan anaknya.“ Saya suka yang warna merah dan motor ini hadiah untuk anak saya “ kata Susana.

Launching New CB150X yang disiarkan secara langsung melalui Instagram @mpmhondajatim juga dimeriahkan oleh kehadiran Komunitas CB150R Surabaya ( KCS) yang sharing mengenai kegiatan komunitas dan cara bergabung dengan komunitas yang diwakili oleh Rizal Alamsyah dalam sesi Community Talkshow.

Selain komunitas, pada launching New Honda CB150X juga menghadirkan Babang Vandy. Beragam aktivitas tersebut dilakukan dengan mematuhi aturan dan protokol kesehatan yang berlaku.

Selama pameran berlangsung, MPM Honda Jatim memberikan special promo dengan uang muka Rp 2,4 juta dan tambahan hadiah special jaket untuk 30 pembeli pertama selama pameran berlangsung.

“Kami hadirkan motor Sport kelas 150cc ini untuk. Kami senang dengan antusiasme dan repon positif dari konsumen untuk menanti New CB150X, motor Sport kelas 150cc ini, untuk itu hari ini kami remi perkenalkan untuk masyarakat Jawa Timur. Dengan banyaknya respon positif dari konsumen kami, kami optimis New CB150X ini dapat diterima baik oleh pasar konsumen penyuka motor sport di kelas 150cc.” kata Suwito M selaku Presiden Direktur MPM Honda Jatim.

Sebagai pionir di kelasnya, New CB150X hadir dengan tiga pilihan warna yaitu Mandala Red, dan Amazon Matte Green. Untuk varian Special Edition (SE) terdapat warna Volcano Matte Black.