Jadwal Liga Inggris, Live SCTV Selasa-Jumat: Newcastle -MU, Leiceter - Liverpool, Chelsea - Brighton

SURYA.co.id I LONDON - Berikut jadwal liga Inggris, Boxing Day, Rabu - Jumat (28-31/12/2021).

Beberapa pertandingan Liga Inggris, boxing day 28-31 Desember disiarkan langsung SCTV

Selasa, 28 Desember 2021 malam ini: Newcastle United vs Manchester United Pukul 03.00 WIB

Rabu, 29 Desember Pukul 03:00 WIB: Leicester City vs Liverpool

Kamis, 30 Desember Pukul 02.30 WIB: Chelsea FC vs Brighton

Semua pertandingan Liga Inggris bisa disaksikan dalam siaran langsung di MOLA TV. Laporan pertandingan detik per detik bisa diikuti melalui livescore.com atau flashscore.com.

Link live streaming dan link livescore bisa diklik di akhir artikel.

Newcastle (jersey motif zebra) saat berhasil menahan Liverpool 0-0, Kamis (31/12/2020). (AFP)

Newcastle United vs MU

Pertandingan ini bakal seru. Newcastle United sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Newcastle hingga matchday 18 masih terdampar di zona merah, nomor urut 19 klasemen Liga Inggris atau nomor urut dari buncit.

Tim milik konsorsium Arab Saudi pimpinan Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) tersebut, tercatat baru sekali menang dalam 18 kali laga dan 10 kali keok. Sisanya, draw.

Bagi Newcastel, laga malam dini hari ini merupakan laga ke 19 atau laga terakhir sebelum memasuki jeda paruh musim.

Newcastle berharap besar bisa menutup paruh musim dengan kemenangan.

Tentu tidak mudah. Tim yang akan dihapinya merupakan raja Liga Inggris, Manchester United. Peluang Newcastle tetap ada. Catatan pertandingan, Newcastle pernah dua kali menang dari MU saat bermain di kandang.