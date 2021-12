Biodata Putri Marino Pemeran Kinan di Film Serial Layangan Putus, Aktingnya di Episode 6 Viral

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut profil dan biodata Putri Marino, pemeran Kinan di film serial Layangan Putus.

Sosok Putri Marino baru-baru ini viral lantaran aktingnya di Layangan Putus episode 6 sukses menguras emosi penonton.

Dalam sinopsis Layangan Putus episode 6, ada adegan Kinan (Putri Marino) meluapkan emosi saat suaminya, Aris (Reza rahardian), terdaftar berada dalam satu pesawat dengan wanita lain, Lydia (Anya Gerladine).

Warganet Twitter ramai menyoroti akting Putri Marino di adegan tersebut.

"Putri marino deserves an award for this scene!!!" tulis akun Twitter @alfsaery, melansir dari Kompas.com.

"Coyyy yang cewe itu artis indonesia kan.. ada yang actingnya bagusss wakkkk. itu nangisnya penghayatan banget," tulis akun Twitter @askmearmything.

"Definisi saking sakit hatinya dan udah gak percaya sama yang terjadi cuma bisa diketawain :)) Why Putri Marino keren banget sihhhhh memerankan Kinan dapet banget karakternya," komentar akun Twitter @RizqyaNurDina.

"Namanya acting tuh berulang" kali take ya..bisa gt dia bangun emosi nya trus"an gilak parah sih penjiwaan actingnya. emg layak bgt dpt awards," komentar akun Twitter @EnYoyoji.

Kolom komentar unggahan Instagram terbaru Putri Marino juga tak lepas dari pujian warganet.