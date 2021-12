IndiHome Hadirkan Paket Promo Akhir Tahun, Bebas Akses Disney+ Hotstar Hingga Cashback

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Menjelang Tahun Baru 2022, IndiHome menghadirkan program Promo Akhir Tahun 2021 yang berlaku hingga 31 Desember 2021.

Program promo berlaku untuk pelanggan lama (existing) maupun pelanggan baru. Untuk pelanggan lama, IndiHome memberikan benefit menarik di periode promo akhir tahun ini, yaitu mendapat tayangan semua channel IndiHome TV tanpa biaya tambahan selama 10 hari, mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Program ini bebas akses ke layanan Disney+ Hotstar untuk pelanggan yang melakukan upgrade speed ke kecepatan minimal 50 Mbps.

Sementara bagi pelanggan baru, dengan berlangganan IndiHome melalui digital channel seperti myIndiHome dan website IndiHome, berkesempatan mendapat merchandise eksklusif untuk 1000 pelanggan pertama dan bonus spesial berupa cashback LinkAja sebesar Rp100.000.

Bukan itu saja, IndiHome juga memberikan tambahan berupa 53 channel TV add-on minipack Upgrade Essential selama 3 bulan.

Selanjutnya, bagi pelanggan baru yang berlangganan Paket Pembayaran Deposit di Depan (PDD) yaitu langganan paket 2P (internet & phone) langsung selama 6 atau 12 bulan, berkesempatan mendapat cashback LinkAja sebesar Rp500 ribu, bonus merchandise eksklusif, serta gratis akses konten premium di Usee TV Go, seperti Usee Sport, National Geographic, My Family, My Kids, dan NBA.

“Program Promo Akhir Tahun merupakan bentuk komitmen IndiHome untuk mendukung aktivitas masyarakat Indonesia. Dengan rangkaian program yang IndiHome hadirkan, diharapkan mampu menambah benefit yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya dari rumah, khususnya kegiatan menjelang natal dan tahun baru 2022,” jelas E. Kurniawan, VP Marketing Management Telkom.

Kurniawan menuturkan program Promo Akhir Tahun dari IndiHome hadir dengan harga istimewa, mulai dari Rp275.000, pelanggan sudah bisa menikmati layanan berkualitas dari IndiHome, serta bebas pilih kecepatan internet hingga 100 Mbp.

Selain promo tersebut, pelanggan yang melakukan registrasi berlangganan IndiHome melalui indihome.co.id, aplikasi myIndiHome, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Kios myIndiHome, atau Sobat IndiHome, sebagaimana berlaku, bisa berkesempatan mendapatkan kupon program Kejutan Bulanan IndiHome 2021