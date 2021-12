Jadwal Liga Inggris BOXING DAY: Man City vs Leicester, Aston Villa vs Chelsea, ada Tiga Laga Tunda

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Musahadah

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga Inggris edisi Boxing Day, ada tiga laga tunda, Man City vs Leicester dan Aston Villa vs Chelsea tetap lanjut.

Laga Liga Inggris pekan ke-19 bakal bertepatan dengan Boxing Day.

Pada periode Boxing Day, tim Liga Inggris bakal berlaga dengan jadwal ketat sampai tiga laga dalam satu pekan.

Namun pandemi COVID-19 yang masih merebak membuat sejumlah pertandingan harus ditunda.

Terbaru, tiga pertandingan BOXING DAY di Liga Inggris resmi ditunda.

Tiga pertandingan tersebut adalah Liverpool vs Leeds United, Burnley vs Everton dan Wolves vs Watford.

Penundaan lain masih terbuka jika kasus COVID-19 terus memburuk di tim yang akan berlaga.

Sejauh ini, sejumlah pertandingan besar seperti Man City vs Leicester hingga Aston Villa vs Chelsea masih akan berlanjut.

Man City Lawan The Foxes