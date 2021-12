Stok Minyak Goreng dan Telur di Kota Kediri Aman, Tetapi Harga Mulai Mendaki Pelahan

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Sepekan terakhir menjelang akhir tahun 2021, harga komoditas minyak goreng dan telur di Kota Kediri menunjukkan trend kenaikan. Meski dipastikan stok kedua komoditas itu aman sampai pergantian tahun, namun kenaikan harga tetap menjadi perhatian instansi terkait.

Kenaikan tersebut diperkirakan dipicu tingginya animo pembeli saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Minyak dan telur mengalami kenaikan yang signfikan, untuk minyak goreng memang mengalami kenaikan secara nasional. Itu karena harga bahan baku yang mengalami kenaikan, saat ini kementrian sedang melakukan kajian untuk mencegah harga terus melambung," jelas Tanto Wijohari, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri , Jumat (24/12/2021).

Sementara kenaikan harga telur diprediksi berbarengan dengan penyampaian bantuan sosial di mana salah satu itemnya adalah telur. "Permintaan menjadi meningkat alhasil terjadi kenaikan harga pada komoditas telur," jelas Tanto.

Pantauan di pasar, harga minyak goreng saat ini menyentuh Rp 20.000 per liter. Sebelumnya harganya hanya Rp 14.500. per liter. Sedangkan telur yang awalnya Rp 20.000 per KG saat ini menyentuh angka Rp 30.000 per KG.

Meski ada kenaikan, Tanto memastikan stok aman lantaran telah melaksanakan sidak pasar tradisional dan modern. "Kami bisa memastikan stok aman karena sebelumnya kami telah melakukan sidak di pasar tradisional dan modern. Hasilnya didapati stok masih tetap aman selama Nataru," jelasnya.

Sementara Anik Sumartini, Kabid Perdagangan, Disperdagin Kota Kediri mengatakan, selain minyak goreng dan telur, harga sembako lain masih stabil baik harga maupun ketersediaannya. "Untuk beras terpantau stok melimpah, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Nataru ini," ungkap Anik.

Diprediksi harga telur dan minyak akan kembali normal di awal tahun depan. "Insya Allah awal tahun depan harga sudah bisa kembali normal, mengingat pasokan juga lancar. Tetapi yang jelas stok selama Nataru dipastikan aman," jelasnya. ****