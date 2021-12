Pastikan Stok Bahan Pokok Aman, Gubernur Khofifah Sidak Pasar Tambakrejo Surabaya Jelang Nataru

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Tambakrejo Surabaya guna memastikan kebutuhan stok bahan pangan jelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), Jumat (24/12/2021).

Sesampainya di Pasar Tambakrejo, Gubernur Khofifah langsung menjumpai dan menyapa beberapa pedagang mulai penjual sembako, daging, daging ayam, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit, cabe merah serta telor. Di pasar tersebut, pihaknya menanyakan harga-harga bahan pokok apakah ada kenaikan atau tidak.

Los pertama yang dikunjungi yaitu Toko Warinten yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti kopi, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, kentang, wortel dan sebagainya.

Selanjutnya, Khofifah mengunjungi los buah milik Ucok. Menurut keterangan penjual, beberapa buah mengalami kenaikan harga, ada pula yang stabil tidak naik harganya.

Adapun buah yang naik harganya seperti Buah Semangka dari biasanya Rp 8.000 per kg menjadi Rp 11.000 per kg. Untuk Buah Apel Fuji hanya Rp 35.000 per kg.

“Pak Ucok, apa ada kenaikan harga untuk buah-buah ini? Mudah-mudahan laris nggih pak,” sapa Khofifah.

Menanggapi hal tersebut, Ucok menyampaikan terima kasih Gubernur Khofifah sudah mengunjungi los miliknya.

Menurutnya, dikarenakan cuaca hujan yang terus menerus, beberapa buah mengalami kenaikan harga.

“Buah semangka ini bu biasanya Rp 8.000 per kg sekarang Rp 11.000. Terus untuk melon sekarang tidak ada stok sama sekali,” jelas Ucok.

Selanjutnya Khofifah meninjau los penjual daging ayam dan daging sapi. Harga daging ayam dan daging sapi relatif tidak ada kenaikan. Namun untuk daging sapi kualitas premium mengalami kenaikan harga sekitar Rp 2.000 per kg.