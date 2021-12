KUMPULAN Ucapan Selamat Natal 2021 Bahasa Indonesia dan Inggris, Langsung Kirim WhatsApp (WA)

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut di bawah ini kumpulan ucapan selamat Natal 2021 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Diketahui, Hari Raya Natal tahun 2021 akan jatuh pada hari Sabtu (25/12/2021) besok.

Bagi anda yang tak bisa pulang merayakan Natal bersama keluarga, anda bisa mengirimkan ucapan selamat Natal 2021 melalui WhatsApp (WA).

Ucapan Selamat Natal 2021 juga bisa anda kirimkan ke sahabat dan keluarga supaya lebih semarak.

1. Wishing you a Christmas that’s merry and bright!

Semoga Anda merayakan Natal yang ceria dan cerah!

2. Have yourself a merry little Christmas…and an amazingly awesome new year!

Selamat merayakan Natal… dan tahun baru yang luar biasa mengagumkan!