Diskoperindag: Stok Kebutuhan Sembako di Gresik Aman Hingga Akhir Tahun 2021

SURYA.CO.ID, GRESIK - Stok kebutuhan bahan pokok menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2021 (Nataru) di Kabupaten Gresik dipastikan aman. Namun, harga sejumlah bahan pokok terpantau naik.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik mencatat, ada enam bahan pokok yang mengalami kenaikan. Yaitu, telur ayam boiler naik Rp 2.571 menjadi Rp 27.214 per kilogram. Ayam potong boiler dari Rp 35.714 naik menjadi Rp 36.000 per kilogram.

Bawang putih naik menjadi Rp 25.816 per kilogram, minyak goreng kemasan naik menjadi Rp 18.571 per kilogram, minyak goreng curah naik menjadi Rp 19.286 per kilogram. Ikan bandenng naik menjadi Rp 34.429 per kilogram.

"Alhamdulilah harga sembako stabil, terkoreksi pasar sebagian ada yang naik tetap masih wajar," ucap Kadiskoperindag Gresik, Agus Budiono usai melakukan sidak di Pasar Baru, Kamis (23/12/2021).

Selain mencatat adanya kenaikan, ada bahan pokok yang mengalami penurunan harga.

Dua bahan pokok yang terpantau mengalami penurunan adalah komoditas cabai. Cabai rawit turun menjadi Rp 82.000 per kilogram dan cabai besar turun menjadi Rp 26.286 per kilogram.

"Ketersediaan aman hingga akhir tahun 2021," kata Agus.