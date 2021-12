Kota Kediri Larang Kegiatan Pesta Malam Tahun Baru dan Tutup Taman Kota

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Pemkot Kediri telah mengeluarkan kebijakan untuk melarang kegiatan pesta menyambut malam tahun baru baik yang digelar di ruang indoor dan outdoor.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melarang kegiatan pesta old and new rame-rame dan pesta kembang api di Kota Kediri.

"Tahun baru dianjurkan di rumah saja, jangan trek-trekan dan kebut-kebutan. Tahun baru lebih banyak tirakat jangan ada party-party malam tahun baru," ungkapnya saat zoom dengan wartawan, Kamis (23/12/2021).

Karena kegiatan pesta malam tahun baru dilarang, aparat kepolisian telah melakukan deteksi tempat dan kelompok yang akan menggelar party.

Termasuk sejumlah titik kemacetan yang terjadi saat malam tahun baru juga telah dipetakan serta a dibuatkan rekayasa manajemen lalulintas yang telah disiapkan.

Meski begitu wali kota tidak melarang kegiatan masyarakat yang mendorong dan menggerakkan perekonomian. Namun melarang kegiatan yang kurang bermanfaat.



"Ikhtiar kita sudah lama hampir dua tahun masih belum lepas dari Pandemi Covid 19. Tahun baru ini kita rem dahulu," ungkapnya.

Baca juga: Percepat Pemilihan Rais Aam dan Ketum PBNU, Panitia Paralel Percepat Setiap Tahapan

Jika tidak ada dampak yang signifikan, tahun 2022 akan melonggarkannya dengan tetap memakai aplikasi Peduli Lindungi.

"Sudah ada instruksi dari pusat untuk memutar perekonomian," jelasnya.

Selain melarang kegiatan pesta menyambut tahun baru, Pemkot Kediri bakal menutup seluruh taman kota untuk aktivitas masyarakat pada malam tahun baru Jumat (31/12/2021).

Saat ini sejumlah taman kota di Kota Kediri telah ada yang dibuka untuk masyarakat.