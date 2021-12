Sosok Saly Yuniar Peserta X-Factor Indonesia asal Surabaya yang Penampilannya Sukses Hipnotis Juri

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Saly Yuniar, peserta X Factor Indonesia 2021 yang penampilannya disebut sukses menghipnotis para juri.

Ternyata, Saly Yuniar merupakan seorang guru musik yang berasal dari Kota Surabaya.

Saat tampil di panggung audisi X Factor Indonesia 2021, Saly membawakan lagu Mendung Tanpo Udan yang diciptakan Kukuh Prasetya Kudamai.

Uniknya, ia tidak membawakan lagu tersebut dalam versi dangdut seperti yang dinyanyikan Denny Caknan.

Ia justru mengubah total genre lagu itu menjadi musik jazz.

Saly juga memberikan aransemen yang akhirnya sukses memukau kelima juri, Anang Hermansyah, Ariel Noah, BCL, Rossa, dan Judika.

Merasa tak puas, Anang lantas menantangnya untuk membawakan lagu lain.

Lagi-lagi penampilan Saly pun sangat memukau. Ia menyanyikan lagu Once Upon A Dream dari Lana Del Rey yang dilanjutkan dengan lagu A Dream Is A Wish Your Heart Makes dari Ilene Woods.

"Lagi nonton Mas Anang. Itu lagi enak, kenapa sih," kata Bung Citra Lestari (BCL)

"Mas Anang ini memang ya selalu bikin kentang," kata Judika.