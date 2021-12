Menteri Teten Masduki Tutup Gelaran Female Fair Harian Surya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Female Fair Harian Surya yang digelar sejak Jumat pekan lalu untuk mendorong perempuan dan UMKM terus berkarya akan ditutup Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki, Rabu (22/12/2021).

Kehadiran Teten Masduki sekaligus menjadi pembicara dalam talkshow "SHECONOMY The Future of Woman in Business" bersama CEO PT Formula Bisnis Indonesia sekaligus Founder PX Survey, Gendro Salim dan Diah Yusuf CEO PT Indonesia Prima & Secretary General for ICSB Indonesia.

Dengan kehadiran para pemangku kebijakan dan ceo perusahaan, diharapkan talkshow ini akan menjadi bussines coach bagi para pelaku UMKM.

Talkshow ini sekaligus menandai peluncuran program '1000 Incubate Women Preneur'.

Program ini menjadi program perdana Uprintis Indonesia sebagai organisasi yang mewadahi para pelaku UMKM, utamanya para pelaku UMKM perempuan dari seluruh Indonesia.

Organisasi bentukan Novita Hardini Mochamad, istri Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin ini didirikan menjelang akhir 2021.

Pada puncak Female Fair juga akan dimeriahkan oleh live music, workshop serta talkshow dari berbagai narasumber dan puluhan tenant pameran yang berasal dari UMKM Jawa Timur.

Antusiasme pengunjung maupun UMKM terlihat sejak hari pertama diresmikan.

Memasuki hari terakhir gelaran Female Fair, semarak UMKM semakin terasa karena akan ada penambahan 10 tenant baru.

"Menyambut antusiasme para UMKM datang permintaan untuk menambah tenant baru di acara puncak. Besok kami kedatangan 10 tenant baru di puncak acara Female Fair," ungkap Sandra Margareta selaku GM Harian Surya dan TribunJatim.

10 tenant ini terdiri dari pelaku UMKM kuliner hingga fashion. Para UMKM ini berkesempatan menjajakan produk olahan mereka pada para pengunjung.

Beberapa UMKM baru yang sudah tercatat di antaranya Tepung Ayam Krispi dari Dapur Aisyah, Serundeng Mak Krius, Wedang Uwuh, Mudjamu, Dapur Kartika, JDP Jamu Delicious dan Kripik Genthuk Lolita.

Tak cuma tenant makanan, turut hadir pula Klinik Biotech untuk menyapa para pengunjung Female Fair di lantai 3 Ciputra World Surabaya.