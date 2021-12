Liga Inggris, Jadwal Carabao Cup, Brentford vs Chelsea, Prediksi dan Fakta, Tonton di HP Pukul 02.45

SURYA.co.id I Berikut jadwal pertandingan perempat final Carabao Cup Inggris, malam dini hari ini, Kamis (23/12/2021).

Ada tiga pertandingan yang akan digelar serentak pada pukul 02.45 WIB.

Brentford vs Chelsea, Liverpool vs Leicester City, dan Tottenham Hotspur vs West Ham United

Satu pertandingan perempat final lain, Arsenal vs Sunderland telah digelar malam dini hari Rabu (22/12/2021) taadi. Hasilnya, Arsenal lolos ke semifinal setelah menekuk Sunderland dengan skor telak 5-0.

Semua pertandingan Carabao Cup bisa diikuti dalam siaran langsung melalui HP di MOLA TV.

Link live streaming MOLA TV bisa diklik di akhir artikel.

Jadwal Carabao Cup, perempat final Brentford vs Chelsea, siaran langsung MOLA TV, Kamis (23/12/2021) pukul 02.45 malam dini hari ini. (Instagram: Chelseafc)

Brentford vs Chelsea: Cicak lawan Buaya Angin-anginan

Brentford bukanlah tim elit di Liga Inggris. Data pertandingan Liga Inggris musim 2021/2022 saat ini bisa menjadi acuan itu. Berdasarkan data livescore.com, Brentford saat ini bercokol dii urutan 12 klasemen.

Brentford tercatat memainkan 16 laga dengan hasil baru lima kali menang. Sebelasa laga lainnya, lima berakhir draw, dan enam kali kalah.

Bandingkan dengan Chelsea, yang bergelar juara Liga Champions Eropa 2020 dan Liga Super Eropa 2021. Di Liga Inggris 2021/2022 sekarang Chelsea menempati urutan tiga klasemen dan baru tiga pekan digeser Manchester City dari puncak klasemen dan Liverpool di posisi kedua.

Mengacu data kondisi kedua tim, laga Brentford vs Chelsea ini bisa dibilang laga Cicak lawan Buaya.

Masalahnya Chelsea yang menjadi buaya, saat ini kondisinya sedang angin-anginan alias tidak konsisten dalam menunjukkan keganasannya.

Pelatih Chelsea Thomas Tuchel gundah dengan pasukannya yang tampil dibawah top form (AFP/Ben Stansale)

Data lima pertandingan terakhir Chelsea di Liga Inggris bisa menjadi acuan. Di lima laga terakhir, Chelsea hanya mampu dua kali memetik kemenangan, dua kali draw, dan sekali kalah. Melawan tim sekelas Wolves, Chelsea ditahan 0-0. Begitu juga saat bermain di kandang lawan Everton ditahan 1 - 1.