Liga Inggris, Hasil Carabao Cup, Arsenal ke Semifinal, Chelsea dan Liverpool Live Streming 00.45 WIB

CARABAO CUP - Hasil Carabao Cup Arsenal vs Sunderland 5-1. Jadwal Carabao Cup malam nanti, Kamis (23/12/2021) pukul 02.45 WIB

SURYA.co.id I Tuan rumah Arsenal berhasil menekuk Sunderland dengan skor telak 5-0 dalam laga perempat final Carabao Cup, Rabu (22/12/2021) dini hari tadi.

Dengan hasil itu, Arsenal menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Carabao up.

Tiga pertandingan perempat final lainnya baru akan digelar Kamis (23/12/2012) dini hari nanti, serentak pukul 02.45 WIB. Terdiri duel Brentford vs Chelsea, Liverpool vs Leicester City, dan Tottenham Hotspur vs West Ham United

Eddie Nketiah menjadi bintang dalam pertandingan yang digelar di Emirates Stadium ini. Ia sukses menyarangkan hattrick alias tiga gol ke jala Si Kucing Hitam, julukan Sunderland.

Ketiga gol Nketiah masing-masing dicetak pada menit 17', 49' dan 58'.

Dua gol lain milik Arsenal di pertandingan ini dibuat atas nama Nicolas Pepe pada menit ke-27 dan Charlie Patino di menit 90'+1.

Gol hiburan milik Sunderland dibuat pada babak pertama. Penyerang Nathan Broadhead sukses meneruskan umpan Embleton dan menjebol jala Bernd Leno.

Mereka tinggal menunggu tim lain yang akan melengkapi tiga slot tersisa.

Jika dilihat dari tim yang akan bertanding, calon lawan yang bakal dihadapi The Gunners tak akan mudah.