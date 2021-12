Jadwal Liga Spanyol, Live Streaming Sevilla vs Barcelona, Kick-off Pukul 03.30 WIB

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol 2021-2022 matchday 18, Rabu (22/12/21) dini hari ini hingga Kamis (22/12/2021).

Liga Spanyol Matchday 18 hari Rabu dan Kamis menggelar empat pertandingan. Ada Villarreal vs Deportivo Alaves, Sevilla vs

Barcelona, Granada vs Atletico Madrid dan Athletic Bilbao vs Real Madrid.

Ekspresi pemain Barcelona saat gagal lolos babak 16 besar Liga Champions 2021/2022. Barcelona akan bertandang ke Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol LaLiga 2021/2022, Rabu (22/12/2021) dini hari ini. Link live streaming Sevilla vs Barcelona tersedia di akhir artikel di bawah. (AFP/LluisGene)

Sevilla vs Barcelona

Duel Sevilla vs Barcelona menjadi laga big match Liga Spanyol matchday 19. Dikutip dari data Livescore.com, Sevilla merupakan runner-up sementara Liga Spanyol LaLiga saat ini.

Sedang Barcelona yang merupakan langganan juara LaLiga masih berjuang di papan tengah, tepatnya di urutan 27 dan hanya berjarak satu poin dengan Valencia yang berada di atasnya dan berjarak dua poin dengan Sociedad dan Atletico Madrid yang menempati urutan 6 dan 5 klasemen LaLiga.

Bagi Barcelona, posisi dalam klasemen akan langsung terkerek ke urutan 5 jika berhasil memenangi laga ini. Tentu saja misi itu tidak mudah. Sevilla sedang onfire. Apalagi kali ini main di kandang.

Pemain Sevilla Saat Merayakan Gelar Juara Keenam Kalinya di Liga Europa, Sabtu (22/8/2020) (Twitter: Sevilla)

Tiga laga terakhir Sevilla berhasil menang. Terakhir pada Matchday 17 yang lalu, Sevilla berhasil menekuk tik kuat Atletico Madrid dengan skor 2-1.

Lalu pada pekan sebelumnya, Sevilla mengalahkan Villareal 1-0 dan menang di kandang Atletico Bilbao dengan skor 0-1.

Sementara Barcelona dalam tiga pertandingan terakhir, hanya sekali menang, yaitu di laga terakhir menjamu Elche dengan skor 3-2.

Dua pertandingan lainnya Barcelona ditahan tamunya Osasuna dengan skor 2-2, dan dipermalukan tamunya Real Betis dengan skor 0-1

