Harga Cabai Rawit di Kota Blitar Kembali Merangkak Naik, Kini Rp 85.000/Kilogram

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga cabai rawit di Pasar Legi Kota Blitar masih mahal.

Sekarang, harga cabai rawit masih mencapai Rp 85.000 per kilogram.

"Hari ini, harga cabai rawit Rp 85.000 per kilogram," kata Kholik, pedagang cabai di Pasar Legi Kota Blitar, Rabu (22/12/2021).

Kholik mengatakan, harga cabai rawit masih belum stabil naik turun.

Sehari sebelumnya, harga cabai rawit masih Rp 80.000 per kilogram.

Hari ini, harga cabai rawit naik menjadi Rp 85.000 per kilogram.

"Seminggu sebelumnya, harga cabai rawit juga sempat turun di angka Rp 60.000 per kilogram sampai Rp 70.000 per kilogram. Sekarang naik lagi," ujarnya.

Dikatakannya, untuk harga cabai merah besar justru sedikit turun.

Sekarang, harga cabai merah besar Rp 25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai merah besar Rp 30.000 per kilogram sampai Rp 35.000 per kilogram.

"Kalau harga cabai merah kriting sekarang Rp 35.000 per kilogram," katanya.

Menurut Kholik, harga cabai rawit masih tinggi karena banyak petani gagal panen di musim hujan.

"Pasokan cabai dari petani berkurang karena banyak yang gagal panen," ujarnya.

