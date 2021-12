Bawa Tenun Ikat dan Batik Kota Kediri Mendunia, Bunda Fey Raih Predikat The Inspiring Woman 2021

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kediri, Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar mendapat kado istimewa. Wanita yang akrab disapa Bunda Fey ini mendapat penghargaan sebagai The Inspiring Woman dalam Kadin Award tahun 2021, Rabu (22/12/2021).

Penghargaan diberikan Ketua Kadin Kota Kediri, M Sholikin yang diterima langsung Ketua Dekranasda Kota Kediri. Penghargaan diraih karena semangat, inovasi dan inspirasi Bunda Fey dalam mengenalkan produk UMKM Kota Kediri, khususnya kerajinan tenun ikat Bandar Kidul dan batik Kota Kediri.

Salah satu upaya yang dilakukan Bunda Fey adalah menggandeng desainer-desainer kenamaan tanah air untuk mengkampanyekan tenun ikat dan batik agar go digital dan go global. Selain itu, para perajin tenun ikat dan batik dipertemukan dengan desainer-desainer profesional.

Mereka bisa belajar bagaimana kain lokal yang dimiliki Kota Kediri dapat diubah menjadi suatu busana yang bernilai tambah. Hasil kolaborasi dari perajin dan desainer tersebut lalu dipamerkan dalam ajang tahunan Dhoho Street Fashion.

Bunda Fey bersyukur atas penghargaan yang diberikan. Diharapkan penghargaan yang diterima menjadi semangat bagi Dekranasda untuk lebih baik dalam memajukan UMKM Kota Kediri. "Bertepatan di Hari Ibu ini, semoga penghargaan ini juga menginspirasi wanita-wanita lain," ujar Bunda Fey.

Selain The Inspiring Women, ada beberapa kategori penghargaan lain yang diberikan pada gelaran Kadin Award 2021. Di antaranya, Best of The Best Sinergy yang diraih Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri, Best of Fasilitator diraih Disperdagin Pemkot Kediri.

Lalu penghargaan Best of Scale Up UMKM diraih Dinkop UMTK, Best of Support Scale Up diraih Business BNI Cabang Kediri, Best of Education and Development Partner of UMKM diraih KPP Pratama Kota Kediri, dan Best of Sinergy Social Institution Partner diraih Yayasan Surau Baitul Fatih.

Ada pula pengumuman pemenang wirausaha baru yang akan mendapat pendampingan dari Kadin Kota Kediri. Yakni Juara 1 Native Indonesia, Juara 2 Berliana Modeling School, Juara 3 Rumah Batik Djajawarsa, Juara Harapan 1 Si Goerih, Juara Harapan 2 Biaz Food. ****