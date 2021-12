10 Tenant UMKM Baru Siap Semarakkan Puncak Acara Femail Fair 2021 di Ciputra World Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Puncak acara Female Fair akan diselenggarakan besok, Rabu (22/12/2021).

Acara ini sudah berlangsung sejak Jumat (17/12/2021) lalu.

Acara yang dihadiri oleh puluhan tenant UMKM dari seluruh Jawa Timur ini juga menyajikan beberapa acara seperti talkshow, workshop, acara pembagian doorprize hingga public speaking class.

Antusiasme pengunjung maupun UMKM terlihat sejak hari pertama diresmikan.

Memasuki hari terakhir gelaran Female Fair 2021, semarak UMKM semakin terasa karena akan ada penambahan 10 tenant baru.

"Menyambut antusiasme para UMKM datang permintaan untuk menambah tenant baru di acara puncak. Besok kami kedatangan 10 tenant baru di puncak acara Female Fair," ungkap Margareta Sandra selaku GM Bisnis Harian Surya dan TribunJatim.

Para tenant ini terdiri dari pelaku UMKM kuliner hingga fashion.

UMKM ini berkesempatan menjajakan produk olahan mereka pada para pengunjung.

Beberapa UMKM baru yang sudah tercatat untuk hadir esok, di antaranya Tepung Ayam Krispi dari Dapur Aisyah, Serundeng Mak Krius, Wedang Uwuh, Mudjamu, Dapur Kartika, JDP Jamu Delicious dan Kripik Genthuk Lolita.

Tak cuma tenant makanan, turut hadir pula Klinik Biotech untuk menyapa para pengunjung Female Fair di Ciputra World Lantai 3 tersebut.

"Nanti akan ada tambahan tenant lain yang menyusul karena ini masih dalam tahap rekapitulasi dan penataan posisi para UMKM untuk besok," lanjut Sandra.

Selain penambahan tenant baru, Female Fair rencananya juga akan dihadiri oleh Mentri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki serta sederet pengusaha seperti Gendro Salim dan Diah Yusuf.

Hadir pula Novita Hardini, Ketua Dekranasda Trenggalek sekaligus founder dan CEO Uprintis Indonesia.

Mereka akan menjadi pembicara dalam talkshow bertajuk 'SHECONOMY, the Future of Women in Business'.