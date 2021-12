Crown Group Raih Penghargaan Bergengsi Industri Properti Australia

Komisaris dan CEO Crown Group Iwan Sunito (kedua dari kanan), saat menerima penghargaan properti bergengsi untuk proyek Waterfall by Crown.

SURYA.co.id | SURABAYA - Proyek Crown Group yang dikembangkan di Australia, mendapatkan penghargaan bergengsi di negeri Kanguru tersebut pada jelang akhir tahun 2021.

Komisaris dan CEO Crown Group, Iwan Sunito, menerima langsung penghargaan berupa Best High Density Development untuk proyek Waterfall by Crown Group di UDIA NSW Awards for Excellence Development.

Director Crown Group, William Lam mengatakan, Waterfall memiliki tempat khusus bagi tim Crown Group.

"Ini adalah proyek di mana kami benar-benar mendorong area lansekap di bagian depan dan tengah hunian. Di saat kemudahan menjadi sangat penting bagi penghuni kami, Waterfall by Crown Group benar-benar memiliki daftar fasilitas yang luar biasa," kata William, saat mendampingi Iwan Sunito, dalam rilisnya, Senin (20/12/2021).

Ketika mereka mulai mengerjakan proyek ini, menurut William, Iwan memberi mereka tugas besar untuk membangun air terjun buatan tertinggi di belahan bumi selatan.

"Melawan segala rintangan, kami mencapai hal yang mustahil dan itu semua terbayarkan," ujar William

Menjadikannya ikon hunian di Sydney dengan arsitektur bergaya resor dan fasilitas kelas atas yang menjadi ciri khas serta menciptkana reputasi Crown Group di industri ini.

Urban Development Institute of Australia (UDIA) adalah organisasi pendidikan dan nirlaba yang berkantor di Queensland, New South Wales, Victoria, Australia Barat, Australia Selatan, Northern Territory, dan Australian Capital Territory.

Misinya adalah untuk mempromosikan keterjangkauan, keberlanjutan dan kepastian dalam pembangunan perkotaan dan industri konstruksi.

Dengan lebih dari 4.500 perusahaan anggota yang mencakup perusahaan dan konsultan global tingkat atas, hingga pemerintah daerah dan pengembang skala kecil.