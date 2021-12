Anwar Sadad Sebut Politisi Nahdliyin Harus Perjuangkan Prinsip Dasar Mabadi Khaira Ummah

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Politikus berlatar belakang Nahdliyin, sedianya dapat terus memperjuangkan prinsip dasar menjadi umat yang unggul atau Mabadi Khaira Ummah.

Di antara kuncinya, yaitu harus selalu terhubung dengan kalangan kiai serta pondok pesantren.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad saat menghadiri Silaturrahim Pengasuh Pondok Pesantren sekaligus Pengukuhan Robithoh Ma'ahid Islamiyah PCNU Babat Lamongan, Minggu (19/12/2021).

"Pesantren telah mengajarkan nilai-nilai agama sebagai pedoman di semua lini kehidupan, karena itu harus diaktualisasikan dalam perangkat kebijakan dan policy oleh lembaga berwenang," kata Sadad.

Menurut politisi yang akrab disapa Gus Sadad tersebut, nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat dunia seperti "Global Goals", sejatinya juga selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren.

"Misalnya No Poverty, Zero Hunger, Clean Water and Sanitation dan 14 Tujuan Hidup lainnya yang tertuang dalam SDG's, Sustainable Development Goals, pada dasarnya bukan sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan di pesantren," urai Sadad.

Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan kiai itu, Sadad juga didampingi oleh koleganya sesama kader Partai Gerindra baik yang duduk sebagai anggota DPRD Jatim maupun DPRD Kabupaten Lamongan. Di antaranya, dua anggota DPRD Jatim, MH Rofiq dan Hidayat serta anggota DPRD Lamongan, Srinoto, Suhartono dan Imam Fadli.

Dalam kesempatan tersebut, dihadapan para kiai, Sadad berpesan supaya kader Gerindra yang ada di kursi legislatif harus bersedia menjadi alat perjuangan politik NU.