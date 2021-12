Warga Kota Kediri Antusias Ikuti Operasi Pasar Online, Dapat Harga Murah tanpa Datang dan Rebutan

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Kegiatan operasi pasar biasanya digelar secara langsung dan terbuka dengan harga berbagai komoditas yang murah. Tetapi terobosan Pemkot Kediri dalam pelaksanaan operasi pasar, Minggu (19/12/2021), menjadi ide orisinil pertama di Indonesia, karena warga tidak perlu berebut dan berkerumun.

Caranya, operasi pasar itu digelar secara online alias daring. Dan cara online itu sudah diujicobakan oleh

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyampaikan, inovasi operasi pasar murni dengan sistem online ini sangat efektif. Pesanan online mengurangi kerumunan, karena saat ini masih pandemi Covid-19.

"Ini memudahkan pembeli yang tidak bisa datang ke lokasi operasi pasar. Rupanya, sistem online ini juga tidak kalah ramai karena tetap diserbu pembeli," ungkap wali kota, Minggu (19/12/2021).

Sedangkan harga offline dan online dibuat sama. Beras dijual seharga Rp 47.500 per 5 KG, gula pasir seharga Rp 10.500 per KG, telur ayam Rp 22.500 per KG, dan minyak goreng Rp 14.000 per botol isi 1 liter.

Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, Tanto Wijohari menjelaskan, petugas sempat kewalahan dengan order yang membeludak dari masyarakat. Dalam sehari ada sekitar 120 pesanan.

"Ada 120 pesanan dalam sehari. Animo masyarakat Kediri luar biasa. Kami sempat kewalahan, karena admin terbatas, tenaga terbatas, tetapi harus kami layani masyarakat dengan sistem COD," jelasnya.

Diungkapkan Tanto, banyak suka dukanya dengan sistem ini. Dengan online, bisa mengurangi kerumunan, namun juga membeludaknya pesanan. Sedangkan kendala di lapangan seperti pemesan ternyata mencantumkan alamat yang lama, sedangkan ia tinggal di alamat baru.

Ada juga pemesan mencantumkan alamat orangtuanya, sedangkan yang pesan tidak tinggal satu rumah. Hal itu menyebabkan petugas juga kesulitan untuk mengantar pesanan.

Operasi pasar sistem online memang baru dilakukan di Kota Kediri sekaligus uji coba. Rencananya kegiatan ini akan menggandeng jasa ojek, sehingga lebih memudahkan untuk pengiriman barang.

"Kami evaluasi ini untuk pemesanan online dan berencana menggandeng ojek online, sehingga lebih profesional. Kami selesaikan pesanan dulu sampai habis," jelas Tanto.

Saat ini pihaknya masih berkonsentrasi menyelesaikan pengiriman pesanan sehingga pesanan ditutup sementara. Jika semua barang sudah diambil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri kembali membuka pesanan online.

Sejauh ini stok beras, telur ayam, gula, serta minyak masih cukup. Pembelian juga dibatasi setiap orang maksimal membeli dua item, misalnya beras 5 KG maksimal dua bungkus. Begitu juga dengan telur ayam maksimal 2 KG.

Sementara Anik Sumartini, Kabid Pengembangan Perdagangan dan Produk Dalam Negeri menceritakan tentang suka duka mengirim pesanan. "Ada tiga mobil dan enam motor yang membantu mengirimkan pesanan. Diharapkan pasar online yang digelar di Kota Kediri bisa membantu menstabilkan harga," kata Anik. ****