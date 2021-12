Ada Promo DP 0 Persen di Pameran Properti Suncity Group di Sidoarjo

SURYA.co.id | SIDOARJO - Bisnis properti mulai bergeliat di Sidoarjo.

Sejumlah pengembang mulai menggelar event untuk memasarkan produk-produk propertinya.

Seperti yang dilakukan Suncity Group, dengan menyelenggarakan event akbar bernama Suncity Group Expo di Atrium Utama Suncity Mall Sidoarjo.

Selama gelaran acara berlangsung, dari tanggal 10 Desember 2021 – 16 Januari 2022, ada sejumlah penawaran khusus, promo, dan diskon menarik yang bisa dinikmati customer.

Penawaran itu antara lain DP 0 persen, bunga rendah, bonus smartphone, dan beragam penawaran menarik lain yang hanya diberikan selama expo berlangsung.

Selain itu, pengembang properti Sidoarjo ini juga bakal memamerkan berbagai unit properti yang merupakan bagian dari Suncity Group.

Seperti Unit Apartemen Suncity, Residence Apartemen, Perumahan Mutiara City, dan Pergudangan Suncity Biz Porong Sidoarjo.

Selama Expo berlangsung juga akan ada banyak hiburan, kompetisi dan doorprize yang bisa didapatkan pengunjung.

Hiburan itu antara lain, PUBG Offline Competition, lomba mewarnai, fashion, show dance K-Pop, pagelaran tari tradisional, musik dan sederet hiburan lainnya.

Owner Suncity Grup, Chandra Deddy Purnama mengatakan bahwa Suncity Group merupakan bagian dari PT Indraco yang telah terjun dalam bisnis properti selama lebih dari 15 tahun.

"Suncity Group memiliki kepentingan besar dalam pengembangan real estate dan properti komersial seperti Suncity Mall, The Sun Hotel, Suncity Waterpark, Perumahan Mutiara City, Suncity Residence Apartemen, dan Pergudangan Suncity Biz Porong Sidoarjo," katanya, Jumat (17/12/2021).

Sebagai bentuk inovasi, PT Indraco juga baru saja meresmikan Kenwood Home for Startpreneur by Suncity Biz yang merupakan Pergudangan Modern and Exclusive Startpreneur Area.

"Kenwood Home dibuat untuk kalangan pengusaha yang sedang merintis usaha UMKM, online shop, ekspedisi dan sebagainya," ungkap Chandra.

Kompleks ini dilengkapi dengan 12+ Fasilitas, di antaranya Creative Studio, Co-Working Space, Pick Up Ready, Free Promotion Support (Videotron) serta fasilitas lainnya yang akan membantu meningkatkan penjualan usaha.

"Dibangun di lahan seluas 17 hektar dengan system keamanan 24 jam yang ketat menggunakan One Gate System membuat gudang Sidoarjo ini cocok untuk kebutuhan bisnis jaman sekarang," tambahnya.