Pekan Depan, Pemkot Blitar Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak Usia 6-11 Tahun Serentak di Sekolah

SURYA.CO.ID, BLITAR - Pemkot Blitar akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun secara serentak di masing-masing sekolah pada pekan depan, atau 20 Desember 2021.

Sedang jumlah sasaran anak usia 6-11 tahun di Kota Blitar yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 diperkirakan lebih dari 12.000 anak.

"Hasil rakor dengan tim Fasyankes hari ini, vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun di Kota Blitar dijdwalkan mulai 20 Desember 2021," kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Didik Jumianto, Jumat (17/12/2021).

Didik mengatakan, tim dari fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) akan mendatangi masing-masing sekolah untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada anak usia 6-11 tahun.

"Pelaksanaan vaksinasi serentak di tiap sekolah, tapi tidak harus selesai dalam sehari," ujarnya.

Menurut Didik, launching pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun dari pemerintah pusat sudah dimulai 14 Desember 2021.

Tetapi, Kota Blitar tidak melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk anak pada 14 Desember 2021.

Alasannya, Kota Blitar masih berproses meminta data anak yang menjadi sasaran program vaksinasi Covid-19 ke Dinas Pendidikan.

"Kami meminta data sasaran by name by NIK by address ke Dinas Pendidikan. Agar tidak terjadi kendala saat entry data. Vaksinnya cepat, entry datanya yang sulit," katanya.

Selain itu, kata Didik, saat ini masih pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) di Kota Blitar sampai 18 Desember 2021.

"Interval antara pelaksanaan BIAS dan vaksinasi Covid-19 minimal dua minggu. Kalau jumlah sasaran anak usia 6-11 tahun yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 sekitar 12.000 anak," ujarnya.