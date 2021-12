Bertemu Pedagang Hi Tech Mall, DPBT Surabaya Sampaikan Aturan Sewa-Menyewa

Kepala DPBT Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu (baju korpri) bertemu para pedagang Hi Tech Mall Surabaya Jalan Kusuma Bangsa, Tambaksari, Jumat (17/12/2021).

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya didampingi pihak terkait, menggelar pertemuan dengan sejumlah pedagang Hi Tech Mall, Jalan Kusuma Bangsa, Tambaksari, Jumat (17/12/2021).

Dalam kegiatan tersebut, para penjual IT maupun non IT mencurahkan seluruh keluh kesah selama menjalankan usahanya di tengah pandemi Covid 19.

Sebagian besar mereka meminta keringanan tarif sewa menyewa karena dinilai memberatkan.

Kepala DPBT Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu (Yayuk), menyampaikan aturan terkait konsep pengelolaan barang milik daerah.

Tujuannya, supaya semua pedagang mendengarkan dan tidak salah persepsi.

"Karena konsepnya pengelolaan barang milik daerah, maka harus ikut aturan tersebut. Kalau konsepnya itu bukan barang milik daerah mungkin lebih fleksibel. Tapi kalau barang milik daerah ada aturan dan mekanisme yang harus ditaati," ujarnya seusai acara.

Mengenai permintaan pemutihan, Yayuk menegaskan, aturan sewa sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2020 Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Perda 1 tahun 2020.

"Tarif sewanya sudah ditetapkan oleh Wali Kota. Apalagi dalam rangka pandemi Covid 19 ada peraturannya. Aturan itu yang harus dipatuhi," tegasnya.

"Pada prinsipnya kami tidak menghalangi para pedagang. Tapi, harus ikut aturannya. Sampai saat ini belum ada pihak ketiga. Baru setelah itu, akan ada penataan," imbuhnya.

Dikatakan Yayuk, masing masing pedagang juga membayar listrik dan air secara mandiri sejak awal.