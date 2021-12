Pelajari Minat Pelaku Usaha Start Up, Intiland Bikin Inovasi Properti Seperti Ini

Direktur Pemasaran Intiland, Harto Laksono (kanan) meninjau komunitas yang sedang belajar merajut di Sub Co Spazio Tower Surabaya, Kamis(16/12/2021). Sub CO Spazio merupakan Co Working Space yang dikembangkan Intiland di Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA – Perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) terus memperkuat segmen usaha perkantoran dengan menghadirkan konsep ruang perkantoran yang inovatif. Langkah ini didorong oleh adanya kebutuhan pasar terhadap ketersediaan ruang perkantoran yang inovatif dan mampu memenuhi pesatnya perkembangan bisnis.

Simon J Wirawan Direktur Operasional Intiland untuk Surabaya memaparkan bahwa perkantoran yang dinamis, compact, ataupun simple. "Dimana hal itu belakangan menjadi incaran banyak para pelaku usaha start-up," kata Simon, Kamis (16/12/2021).

Perkantoran berkonsep co–working space telah menjadi pilihan utama banyak para generasi millenial yang sedang merintis atau untuk pengembangan bisnisnya, khususnya yang bergerak di industri kreatif maupun berbasis teknologi.

"Mencermati dinamika dan tingginya kebutuhan ruang perkantoran alternatif tersebut, Perseroan memutuskan untuk melakukan ekspansi dengan meluncurkan SUB Co Spazio Tower," ungkap Simon.

Perkantoran alternatif berkonsep co-working space ini lokasinya di gedung Spazio Tower, kawasan bisnis Graha Famili, Surabaya, Jawa Timur.

“Kami mencermati tren kebutuhan ruang perkantoran bergerak sangat dinamis. Perubahan model bisnis dan generasi pebisnis mendorong pergeseran terhadap kebutuhan ruang kantor yang makin fleksibel, ringkas, inovatif, dan tidak terlalu kaku suasananya," beber Simon.

Karena mereka memilih lebih fokus pada aspek produktifitas, output, kolaborasi, dan faktor kenyamanan kerja.

SUB Co Spazio Tower menempati lantai 10 gedung perkantoran modern Spazio Tower yang terletak di kawasan bisnis Graha Famili Surabaya Barat. Memiliki luas total 566 m2, SUB Co Spazio Tower dibagi menjadi dua area yakni lounge dan service office. Area service office dilengkapi dengan enam share desk, yang dapat digunakan secara komunal bagi para anggotanya serta 30 suites office yang disewakan.

SUB Co Spazio Tower merupakan jaringan keempat yang dikembangkan Perseroan. SUB Co pertama berlokasi di kawasan terpadu Tierra yang sudah dikembangkan sejak tahun 2015 yang disusul jaringan SUB Co kedua yang berlokasi di gedung Spazio Surabaya.

Pada tahun ini, layanan service office di Intiland Tower Surabaya juga masuk dalam pengelolaan SUB Co dan berganti nama SUB Co Intiland Tower Surabaya.

Seiring perkembangan tersebut jaringan SUB Co Perseroan telah mengakomodir kebutuhan co-working space di dua kasasan pusat bisnis di kota Surabaya.

Menurut Simon, SUB Co Spazio Tower hadir dengan sejumlah perbedaan dibandingkan konsep SUB Co sebelumnya.

SUB Co Spazio Tower memiliki keistimewaan antara lain sifatnya lebih eksklusif karena diperuntukkan khusus bagi para anggota (members). Hanya penyewa yang terdaftar dalam keanggotaan SUB Co, baik secara bulanan atau tahunan, yang dapat menikmati beragam layanan SUB Co Spazio Tower.

“Konsep ini berbeda dengan co-working space lainnya yang biasanya menerima pasar ritel dan menyewakan fasilitas secara harian," ungkap Simon.

SUB Co Spazio Tower kami peruntukan khusus bagi para members bulanan atau tahunan. "Konsep ini merupakan salah satu cara kami untuk menghadirkan suasana kerja yang lebih privat dan nyaman serta mendukung terciptanya kolaborasi bagi para penggunanya,” tandas Simon.