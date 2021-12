Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Chelsea vs Everton, Liverpool vs Newcastle, Live Streaming 02.45 WIB

SURYA.co.id I Berikut ini jadwal Liga Inggris Premier League matchdya 17 malam ini, dini hari Jumat (17/12/2021).

Jadwal Liga Inggris malam dini hari ini, Jumat (17/12/2021) menyajikan tiga pertandingan seru. Masing-masing

Leicester City vs Tottenham Hotspur Pukul 02.30 WIB, Chelsea vs Everton Pukul 02.45 WIB, dan ditutup Liverpool vs Newcastle United Pukul 03.00 WIB.

Semua laga Liga Inggris dapat disaksikan melalui siaran langsung Live Streaming MOLA TV melalui HP.

Link live streaming MOLA TV ada di bagian akhir artikel.

Menjaga Perebutan Puncak Klasemen

Dua laga panas malam ini tersaja antara Chelsea vs Everton dan Liverpool vs Newcastle United.

Dikutip dari data Livescore.com, Chelsea dan Liverpool sama-sama sempat nangkring di puncak klasemen. Namun Manchester City kemudian menyalip dan mengambil alih puncak klasemen hingga Matchday 17.

Manchester City nangkring di puncak baru saja mendapat tambahan poin penuh setelah memainkan matchday 17 Kamis (16/12/2021) dini hari tadi, menggunlung Leed United 7-0.

Dengan tambahan tiga angka, Manchester City kini memilki poin 41. Ada jarak empat poin dari Liverpool yang berada di urutan kedua dengan poin 37 dan Chelsea di posisi tiga dengan poin 36.

Liverpol dan Chelsea baru akan memainkan laga matchday 17 malam dini hari ini. Keduanya tidak boleh terpeleset jika ingin kembali merapatkan jarak persaingan dengan pemuncak klasemen.

Sama-sama bermain di kandang, kedua tim dipastikan akan bermain lebih ngejos guna memetik poin penuh.

Chelsea - jadwal liga Inggris malam dini hari ini, Chelsea vs Everton, Jumat (17/12/2021) (AFP/Adrian Dennis)

Chelsea vs Everton