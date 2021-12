Jadwal Liga Inggris, Liverpool vs Newcastle, Sekarang Pukul 03.00 WIB, Buaya vs Cicak, H2H 5-0

Jadwal Liga Ingggris Matchday 17, Liverpool vs Newcastle United malam dini hari ini, Jumat (17/12/2021). Link live streaming Liverpool vs Newcastle ada di bagian akhir artikel.

SURYA.co.id I Jadwal Liga Inggris Premier League malam dini hari ini, Jumat (17/12/2021) menyajikan tiga pertandingan seru.

Masing-masing Leicester City vs Tottenham Hotspur Pukul 02.30 WIB, Chelsea vs Everton Pukul 02.45 WIB, dan laga penutup Liverpool vs Newcastle United Pukul 03.00 WIB.

Prediksi Liverpool vs Newcastle United: Tarung Buaya vs Cicak

Prediksi di atas kertas, duel Liverpool vs Newcastle United ini bisa diberi thema tarung Cicak lawan Buaya. Tentu Liverpool yang menjadi buayanya.

Sepanjang tidak terpeleset, Liverpool bisa dibilang tinggal menunggu jumlah skor golnya saja.

Kapten Liverpool Jordan Henderson (tengah) usai mencetak gol kemenangan The Reds atas AC Milan di Liga Champions, Kamis (16/9/2021) (AFP)

Data Livescore.com menunjukkan Liverpool terlalu tangguh untuk dilawan Newcastle United.

Liverpool nangkring di urutan dua klasemen, sebaliknya Newcastle berada di urutan dua dasar klasemen alias zona degradasi.

Liverpool memegang rekor sebagai tim paling banyak mencetak gol hingga pekan 16 dengan total 45 gol. Sebaliknya, Newcastle memegang rekor sebagai tim yang paling banyak kebobolan dengan jumlah 37 gol.

Meski kekuatannya tidak seimbang, laga Liverpool menjami Newcastle mengisyaratkan akan tetap bermain all out. Tengara Liverpool akan main all-ou bisa dilihat dari materi pemain yang akan diturunkan. Semua punggawa utama turun dalam starting eleven. Termasuk bomber paling berbahaya, M Salah.

Livepool mengusung semangat memanen gol sebanyak-banyaknya untuk modal sikut-sikutan dengan pemuncak Liga Inggris, Manchester City.