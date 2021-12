Satpol-PP Surabaya Segel 5 Menara Telekomunikasi, Sempat Dapat Perlawanan Pengelola

SURYA.co.id | SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel lima menara telekomunikasi, Rabu (15/12/2021). Penyebabnya, kelima menara telekomunikasi itu tidak berizin.

Satu di antara izin yang belum dipenuhi adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lima menara telekomunikasi ini tersebar di Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya

Menara telekomunikasi ini di antaranya berada di Jalan North Emerald Mansion TN 2 No 3 Kota Surabaya. Saat hendak melakukan penyegelan, petugas sempat mendapat penolakan dari pengelola menara.

Namun tak berselang lama, proses penyegelan menara telekomunikasi tersebut berlangsung tertib dan tanpa perlawanan. Satpol PP Kota Surabaya kemudian mengamankan beberapa kabel sebagai barang bukti.

Rombongan kemudian bergeser ke Jalan Villa Taman Telaga Blok TJ 1 No 33 Kota Surabaya. Lalu, tiga titik lainnya di antaranya di Ruko Taman Gapura Blok A No 1 Kota Surabaya, kemudian di Jalan North Junction Blok RB No 28, dan Jalan Waterfront Blok WP 3 No 51-51 Kota Surabaya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat bantuan penertiban (Bantib) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR). Surat ini terkait menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB.

"Mereka sudah mendapat surat peringatan dan sanksi administrasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang," kata Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Surabaya, Siti Nurhayati di lokasi.

Sebelum melakukan penyegelan, pihaknya juga mengundang OPD terkait. "Termasuk, kejaksaan dan narasumber,” kata perempuan yang akrab disapa Yati ini.

Yati menjelaskan, bahwa pemilik menara telekomunikasi tersebut sempat mengajukan gugatan terhadap sanksi administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Namun pengajuan keberatan itu, ditolak oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Kemudian, mereka melakukan banding kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 'Tapi, keberatan itu juga ditolak," katanya.