Jelang Nataru, Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Besar Kota Malang Merangkak Naik

SURYA.CO.ID, MALANG - Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Besar Kota Malang mulai mengalami kenaikan, Rabu (15/12/2021).

Sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai rawit hijau cabai kriting merah, bawang merah, cabai merah besar mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Untuk cabai rawit, kini menembus hingga Rp 90.000 per Kilogram, cabai merah besar Rp 30.000 per Kilogram, cabai keriting merah Rp 40.000 per Kilogram dan bawang merah bagus Rp 38.000 per kilogram.

Sedangkan komoditas pangan yang kini masih stabil, ialah bawang putih yang masih di angka Rp 24.000 per kilogram dan bawang putih bagus Rp 30.000 per kilogram.

"Yang naiknya paling menonjol itu cabai rawit. Setiap hari naiknya Rp 10.000 - Rp 15.000. Jadi mulai dari Rp 65.000 - Rp 75.000 dan kini Rp 90.000," ucap Aliya pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Besar.

Aliya mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan hal yang lumrah jelang Nataru ini.

Hal ini pun membuat omset penjualan pedagang mengalami penurunan, karena daya beli masyarakat yang menurun.

Baca juga: Wisata di Kabupaten Trenggalek Tetap Buka saat Natal dan Tahun Baru, Begini Aturannya

Begitu juga untuk pasokan sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah besar juga tidak menentu.

"Kalau cabai merah besar ini pasokannya tidak menentu. Kadang hari ini ada, besok gak ada. Dan kalau gak ada bisa tembus Rp 40.000 per kilogramnya," ucapnya.

Meski harga cabai naik, kualitas cabai di pasar juga tidak begitu bagus.