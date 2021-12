Pria di Jember Dibunuh Kerabat Sendiri, Pelaku Cemburu Mantan Istrinya Berhubungan dengan Korban

SURYA.CO.ID, JEMBER - Kasus pembunuhan terhadap Fani Yulianto (31), warga Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari akhirnya terungkap. Polisi berhasil menemukan tersangka pembunuhan yakni AS (31). Amir ternyata warga setempat dan masih memiliki hubungan kerabat dengan korban.

Pembunuhan itu diketahui ketika warga Desa Gunungsari, Kecamatan Umbulsari melaporkan penemuan jasad manusia di tepi jalan persawahan Dusun Banjarrejo, Desa Gunungsari pada 29 Oktober lalu.

Penemuan jasad itu menggegerkan warga sekitar. Awalnya tidak diketahui bahwa identitas korban, dan baru beberapa jam setelah itu, ada warga yang mengaku bahwa korban itu adalah saudaranya dan bernama Fani Yulianto.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyimpulkan bahwa Fani menjadi korban penganiayaan sampai meninggal dunia. Namun tidak dijelaskan detail bagaimana cara korban dibunuh.

Polisi pun bergerak cepat. Polisi langsung melacak dan menyelidiki peristiwa itu. Hingga akhirnya, polisi mengendus seseorang yang mengetahui peristiwa pembunuhan Fani.

Namun orang tersebut sekarang menjadi saksi karena polisi belum menemukan keterlibatan kuat saksi tersebut. Dari saksi itulah, keberadaan AS diketahui di sebuah kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

Perburuan terhadap AS terbilang alot. Meski sempat dikepung di sebuah tempat di Bondowoso, pelaku bisa kabur. Sampai akhirnya, ia kabur ke Kota Surabaya.

Dan Minggu (12/12/2021) lalu. polisi akhirnya bisa membekuk AS di sebuah tempat di Surabaya. "Pelaku ini sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota," ujar Kasatreskrim Polres Jember, AKP Komang Yogi Arya Wiguna dalam rilis di Polres Jember, Selasa (14/12/2021).

Tentang motif pembunuhan terhadap Fani, kata Yogi, rupanya AS memiliki dua alasan. Alasan pertama adalah dendam pribadi, dan alasan kedua karena faktor ekonomi.

AS mengaku memiliki dendam pribadi kepada Fani, yakni cemburu karena Fani pernah menjalin hubungan dengan mantan istri AS. Dendam pribadi lainnya, AS menyebut Fani punya utang yang belum dilunasi. "Selain faktor ekonomi, yakni ingin menguasai harta benda korban, dalam hal ini sepeda motor," imbuh Yogi.

Dari catatan kepolisian, AS juga pernah melakukan tindak kejahatan. Ia pernah menganiaya seorang sopir, rekan kerjanya di Kecamatan Jombang, Jember.

Kini Amir telah mendekam di rumah tahanan Polres Jember. Polisi menjerat Amir memakai Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. ***