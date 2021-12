'ORANG BAIK' Rizky Nazar Justru Ditangkap Polisi, Tissa Biani Pacar Dul Jaelani: Yuk Bangkit

SURYA.CO.ID - Rizky Nazar disebut sebagai orang baik oleh teman-temanya sesama artis.

Karena itu mereka terkejut mengetahui Rizky Nazar ditangkap polisi karena kasus narkoba.

Rizky Nazar Mubarak Basloom adalah aktor dan penyanyi berdarah Arab-Indonesia.

Ia pertama kali bermain di sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series dengan berperan sebagai Alex.

Di antara teman artis yang memberikan dukungan adalah Tissa Biani, pacar Dul Jaelani putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengonfirmasi bahwa artis berinisial RN yang terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba adalah Rizky Nazar.

"Lo orang baik, lo pasti bisa melalui semua ini, you'll get through this!" tulis Tissa Biani, dikutip Kompas.com dari Instagram Story akun @tissabiani, Selasa (14/12/2021).

Dalam unggahan yang sama, kekasih Dul Jaelani ini berharap agar Rizky Nazar bisa tetap semangat melewati semua proses hukum.

"Semangat Kak Iky!!! Yok bangkit bangkit!!!" tulis Tissa Biani lagi. Rizky Nazar dan Tissa Biani diketahui beradu akting dalam serial original WeTV Cinta Fitri.

Dalam serial garapan Anggy Umbara tersebut, Rizky berperan sebagai Farel sedangkan Tissa kembali menghidupkan karakter Fitri.

Tissa Biani juga menguggah foto dukungan saat bersama para pemain Cinta Fitri lain seperti Omar Daniel, Josephine Firmstone, dan Gemi Nastiti.

Diberitakan sebelumnya, Rizky Nazar ditangkap polisi di kediamannya, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (13/12/2021). Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti ganja seberat 1 gram.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, artis peran Rizky Nazar ditangkap saat mengonsumsi narkoba.

"Yang bersangkutan saat ditangkap sedang menggunakan narkotika ganja," ujar Zulpan saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021).

Kemudian, Zulpan memastikan, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan Rizky Nazar seorang diri di rumahnya.

"Dia sendiri (saat ditangkap) di rumahnya," ucap Zulpan.

Zulpan juga memastikan, penangkapan Rizky Nazar tidak ada keterkaitannya dengan upaya penangkapan yang telah dilakukan terhadap Jeff Smith dan Bobby Joseph.

Sebab, barang bukti dari masing-masing berbeda satu sama lain.

"Kalau teman-teman bertanya apakah ada kaitannya dengan dua public figure sebelumnya, tidak ada kaitannya," ujar Zulpan.

Rizky Nazar merupakan pesohor ketiga yang ditangkap polisi berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba dalam sepekan terakhir.

Sebelumnya polisi menangkap pesinetron Jeff Smith dan Bobby Joseph.

Rizky Nazar telah membintangi puluhan judul film.

Di antaranya, ILY From 38.000 FT, London Love Story, dan Satria Dewa: Gatotkaca.

Sebelum wara-wiri di layar lebar, Rizky Nazar mengawali karier dengan membintangi sejumlah judul FTV. (*)

