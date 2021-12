Harga Cabai Rawit di Lamongan Terbang di Angka Rp 100 Ribu per KG, Disperindag Belum Temukan Solusi

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Kenaikan harga bahan pokok belakangan semakin membuat rakyat pontang-panting. Belum tuntas soal mahalnya harga minyak goreng, kini harga cabai semakin melangit, bahkan harga jenis cabai rawit di Lamongan di tingkat pengecer sudah meroket antara Rp 90.000 sampai Rp 100.000 per KG, Selasa (14/12/2021).

Kenaikan itu merupakan imbas dari musim penghujan sehingga pasokan semakin berkurang. Selain itu harga di tingkat pedagang di pasar kota dan kecamatan sudah pasti Rp 100.000 per KG.

Naiknya harga cabai rawit di Lamongan ini diakui oleh para pedagang di Pasar Sidoharjo Lamongan, dan mereka mengeluh harga cabai rawit semakin naik tanpa terkendali. Minimnya panen karena rusaknya tanaman akibat diguyur hujan, menjadi alasan harga cabai rawit melonjak tinggi.

Salah satu pedagang, Zuraidah menyebut, harga cabai rawit sudah mencapai Rp 90.000 per KG, padahal dua minggu lalu masih di kisaran harga Rp 35.000 per KG. "Kenaikan harga cabai rawit seperti ini terjadi hampir setiap tahun," kata Zuraidah.

Fadhila, pedagang lain di Pasar Sidoharjo sepakat dengan yang dikatakan Zuraidah. Fadhila menyebut, kebutuhan cabai rawit hingga saat ini masih relatif stabil tetapi karena harga terus naik sehingga banyak pembeli yang mulai mengurangi pembelian. "Kalau harga terus naik, kasihan juga pembelinya, " kata Fadhila.

Sementara Karembo (43), pemilik warung di simpang tiga Sporing mengungkapkan, bahwa harga cabai rawit memang tidak terkontrol. Ia mengaku harus tetap membeli meski dengan harga Rp 100.000. "Mau bagaimana lagi, tadi saya beli eceran sudah Rp 100.000," kata pria berambut gondrong ini.

Fenomena kian pedasnya harga cabai rawit ini juga diakui oleh Disperindag Lamongan. Data yang dihimpun Disperindag, kenaikan harga cabai rawit ini masih tercatat Rp 90.000 per KG, dan terjadi hampir semua pasar induk Lamongan.

"Memang dua pekan lalu masih Rp 35.000, sekarang sudah mencapai Rp 90.000. Fenomena itu dialami seluruh pasar induk di Lamongan," kata Kepala Disperindag Lamongan, M Zamroni kepada SURYA, Selasa (14/12/2021).

Disperindag pun belum menjelaskan solusinya, namun Zamroni juga mengakui jika harga cabai naik tajam dalam waktu singkat karena banyak petani cabai gagal panen seiring masuknya musim hujan. "Selain gagal panen meroketnya harga cabai juga dipengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi," ungkapnya.

Komoditas lain yang diketahui ikut mengalami kenaikan harga adalah cabai merah besar. Harga cabai merah besar saat ini berkisar Rp 35.000 sampai Rp 45.000 per KG. Bawang merah juga terkerek naik menjadi Rp 5.000 per KG, sementara bawang putih yang sebelumnya Rp 22.000 kini menjadi Rp 25.000 per KG. ****