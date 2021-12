Fakta Kasus Polisi Hamili Istri Napi di Lahat: Berawal dari Pacaran hingga Bripka IS Dihukum 21 Hari 

SURYA.CO.ID - Berikut fakta kasus polisi di Lahat, Sumatera Selatan, yang menghamili istri napi narkoba di Lapas Tanjung Bati, Kabupaten Ogan Hilir.

Saat ini, Bripka IS telah dijatuhi sanksi disiplin berupa hukuman penjara 21 hari serta penundaan kenaikan pangkat.

Kasus Bripka IS yang menghamili istri napi narkoba berinisial IN (20), pertama kali terbongkar saat kuasa hukum FP, Feodor Novikov Denny Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Selatan, Jumat (10/12/2021).

FP tak terima saat mendengar kabar dari istrinya, IN yang mengaku telah dipaksa Bripa IS melakukan hubungna badan dan memilih melaporkan kasus tersebut ke jalur hukum.

Berikut fakta yang dirangkum SURYA.co.id melansir Kompas.com dalam artikel "Bripka IS, Pacaran hingga Hamili Istri Napi Kasus Narkoba, Kini Dihukum 21 Hari Penjara".

1. Laporan Propam

Menurut keterangan Feordor, IN mengaku berhubungan badan dengan Bripka dengan acaman sang suami akan dipindahkan ke Nusa Kambangan.

"Awalnya istri klien kami IN ini diajak ke hotel oleh IS dengan ancaman. Katanya kalau IN tidak mau melayani IS, maka suaminya FP akan dipindahkan tahanannya ke Nusa Kambangan," kata Feodor, melalui sambungan telepon, Sabtu (11/12/2021).

Menurut Feodor, istri kliennya diajak Bripka IS jalan-jalan ke Palembang dan mereka memesan dua kamar di hotel.

Satu kamar untuk dirinya, dan satu kamar lain untuk IN bersama temannya.