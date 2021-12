Di GIIAS Surabaya Honda Raih 377 SPK, Kontribusi Dari Honda Brio, City dan BRV

Honda All New BR-V salah satu andalan Honda yang dihadirkan di GIIAS 2021 Suarabaya

SURYA.co.id |SIDOARJO – Honda Surabaya Center mencatat hasil positif dalam gelaran pameran otomotif GIIAS 2021 Surabaya kemarin.

Selama 5 hari pameran, Honda membukukan 377 SPK (surat pemesanan kendaraan) yang terkumpul selama periode tersebut, dari tanggal 8 – 12 Desember 2021.

“Antusiasme dari pengunjung maupun konsumen sejak hari pertama pameran GIIAS 2021, dari hari pertama hingga terakhir terus meningkat dan menunjukkan tren positif,” kata Wendy Miharja, marketing and after sales service director Honda Surabaya Center, Senin (13/12/2021).

Menurutnya respons yang baik ini tidak lain karena produk dan program penjualan maupun program purnajual yang menarik dan menjawab kebutuhan konsumen sehingga mereka tidak ragu bertransaksi.

Yang menarik dalam catatan SPK itu All New BRV yang baru saja di launching juga banyak memikat pengunjung. Dari urutan perolehan SPK, terbanyak masih ditempati Honda Brio, selanjutnya Honda City HB RS dan Honda BR-V.

“Honda Brio memberikan kontribusi 30 persen, sementara dua model lainnya Honda City dan BR-V berkontribusi 37 persen,” lanjutnya. Raihan ini kata Wendy sudah on target, dari gelaran GIIAS ini yang dipatok sebanyak 350 SPK .

Sementara itu PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi memulai produksi massal pertama All New Honda BR-V dalam seremoni yang diadakan di pabrik PT HPM di Karawang, Jawa Barat, 13 Desember 2021.

Dengan dimulainya prosesi line off ini, All New Honda BR-V menjadi salah satu model yang diproduksi di Pabrik PT HPM bersama dengan model lainnya seperti Honda Brio, Honda Mobilio, Honda City Hatchback, Honda HR-V dan Honda CR-V. Berdasarkan perhitungan, All New Honda BR-V memiliki kandungan lokal hingga lebih dari 80%.

”Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi Honda Prospect Motor dimana secara resmi Honda memulai produksi All New Honda BR-V di Indonesia. Kami bangga bahwa di seluruh dunia All New Honda BR-V hanya akan diproduksi di Indonesia,” jelas Takehiro Watanabe, President Director PT Honda Prospect Motor.

Sementara itu, Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM menjelaskan, sejak pertama kali diluncurkan pada bulan September lalu, All New Honda BR-V telah disambut antusias oleh konsumen di Indonesia, dengan angka pemesanan saat ini telah mencapai lebih dari 2.500 unit.

“Dengan dimulainya produksi pertama dari All New Honda BR-V hari ini, kini kami sudah siap untuk mengirimkan mobil ini pada awal bulan Januari 2022 kepada para konsumen pertama yang telah melakukan pemesanan,” tandasnya.