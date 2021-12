Kerukunan Keanu Massaid dan 2 Saudara Tirinya Disorot Jelang Angelina Sondakh Bebas, Ucap Thank You

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Kegiatan Keanu Massaid dan dua saudara tirinya, Aaliyah Massaid dan Zahwa Massaid, jadi sorotan menjelang Angelina Sondakh bebas dari penjara.

Ketiga anak Adjie Massaid itu tampak rukun dan kompak laiknya adik dan kakak kandung.

Seperti diketahui, hubungan antara Keanu Massaid dengan Aaliyah Massaid dan Zahwa Massaid adalah saudara seayah tapi beda ibu.

Tapi hal itu tak membatasi kerukunan mereka sebagai adik kakak, bahkan kini mereka semakin kompak.

Melansir dari unggahan terbaru di instagram Keanu Massaid, tampak Keanu kompak berfoto dengan Aaliyah Massaid dan Zahwa Massaid.

Keanu Massaid berada di tengah diapit kedua kakaknya.

Dalam captionnya, Keanu berterima kasih karena sang kakak mau menerima segala kenakalannya yang cukup menganggu.

"Thank you for dealing with my annoying butt kakak-kakak @zahwamassaid @aaliyah.massaid" tulis @keanu_massaid.

Kerukunan mereka juga tampak dalam unggahan instagram Aaliyah Massaid.