Hasil M3 World Championship: Onic Esports Melaju, Jawara MPL Malaysia dan Brazil Gugur

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil Playoff M3 World Championship hari ini, Onic Esports terus melaju, dua jawara Brazil dan Malaysia Gugur, Senin (13/12/2021).

Babak Playoff M3 World Championship lower bracket telah terselenggara hari ini.

Dua jawara MPL yaitu Brazil dan Malaysia harus gugur pada babak playoff lower bracket.

Tim pertama adalah Team SMG yang harus tunduk dari perwakilan Indonesia yaitu Onic esports.

Pertandingan bertajuk pertemuan dua Kage (Drian vs Sasa) itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Onic.

Hasil tersebut membuat Team SMG harus mengakhiri perjalanannya di M3 World Championship kali ini.

M3 World Championship Playoff Hari Ketiga (Youtube: Mobile Legends)

Sedangkan Onic Esports bakal harus langsung bersiap menghadapi tantangan dari Blacklist International pada laga berikutnya.

Tim jawara kedua yang harus angkat kaki dari M3 World Championship adalah Red Canids.

Juara MPL Brazil Season 1 itu harus angkat kaki setelah dikalahkan oleh See You Soon dengan skor 2-0 tanpa balas.