BCL Tiba di Lamongan pada 2022, Setelah 56 Perusahaan Berkumpul untuk Bahas Penyaluran CSR

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Peran pihak swasta yaitu para pelaku usaha juga sangat penting dalam membantu pembangunan berkelanjutan di Lamongan. Karena itu tanggungjawab sosial perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kontribusi yang bisa menjadi elemen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dan untuk akselerasi pembangunan berkelanjutan, Pemkab Lamongan bersama 56 perusahaan menggelar koordinasi dalam forum CSR, di Pendopo Lokatantra, Senin (13/12/2021).

Praktiknya, perusahaan bisa menerapkan manajemen dampak yakni meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingan.



Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan CSR, yang telah diatur dalam peraturan daerah. CSR biasanya diwujudkan dalam bentuk hibah, bantuan, pemberdayaan sosial, pengembangan usaha, dan sejenisnya.

Sedangkan langkah pemkab itu dimaksudkan untuk memfasilitasi penyaluran CSR perusahaan agar tepat sasaran, efektif, efisien, dan terevaluasi. Di depan perwakilan 56 perusahaan, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi berharap forum CSR dapat menjadi wadah perusahaan dan pemda untuk dapat menyatukan visi dalam percepatan program pembangunan berkelanjutan.

"Rencananya pada tahun 2022, akan diadakan gerakan bersama dalam rangka penyaluran bantuan dalam bentuk Bulan CSR Lamongan (BCL), sebagai fasilitasi perusahaan yang ingin menyalurkan tanggung jawab sosialnya," ungkap Yuhronur.

Lamongan ini, kata Yuhronur, tidak akan berjaya kalau hanya pemkab sendirian, butuh kolaborasi pentahelix yang salah satu di dalamnya adalah perusahaan. Untuk akselerasi percepatan pembangunan berkelanjutan ini pihaknya berharap agar perusahaan bisa bergandeng tangan mengatasi masalah. "Seperti tahun ini fokus kami pada kemiskinan ekstrem, " ungkapnya.

Ditambahkan, adanya forum CSR, selain sebagai bentuk koordinasi dan sinergi, juga apat membantu perusahaan menyalurkan tanggung jawab sosialnya agar tepat sasaran, mengatur tertib pelaporan pelaksanaan CSR oleh perusahaan. "CSR bukan pungutan atau retribusi, namun tanggung jawab sosial perusahaan, " ungkapnya.

Dengan adanya koordinasi ini, maka forum untuk menyatukan visi pembangunan dapat berkelanjutan. Selain itu diharapkan ada peningkatan program CSR, baik kualitas, kuantitas, maupun jenis dan pelaksanaannya.

Ketua Forum Pelaksana CSR Lamongan, Sigit Tri Atmoko mengungkapkan, CSR bisa menjadi cara untuk menjawab tantangan pembangunan pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Berdasarkan data, nilai program CSR Lamongan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan hal tersebut menunjukkan perhatian besar perusahaan di Lamongan untuk membantu pembangunan berkelanjutan.

"Dalam forum ini kita berkumpul untuk mensinkronkan dan menyelaraskan pelaksanaan CSR. Pencanangan BCL ini harapannya dapat menunjukkan kekompakan pelaku usaha di Lamongan dalam pemberian CSR, " ungkap Sigit.

Sementara Kepala Bappeda Lamongan, Suyatmoko menambahkan, pihaknya akan memfasilitasi untuk mempermudah penyaluran CSR. "Kami telah memiliki data by name by address yang terkoneksi dengan desa. Bisa mengambil, mengolah, mana yang akan diapresiasi, " katanya.

Pihaknya mengapresiasi perusahaan yang sudah menyalurkan CSR dengan baik berikut pelaporannya. ****