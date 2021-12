Hukum Salat Dhuha Berjamaah Menurut Penjelasan Ulama, Beserta Tata Cara Sholat Sunnah

SURYA.CO.ID - Bagaimana hukum melaksanakan Sholat Dhuha secara berjamaah berjamaah? Simak berikut ini penjelasan ulama lengkap tata caranya.

Diketahui, Sholat Dhuha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu dhuha, yaitu naiknya matahari hingga sebelum tergelincir (Sholat Dzuhur).

Sholat Dhuha jadi salah satu sholat sunnah yang populer di kalangan umat Muslim, karena memiliki keutamaan serupa dengan bersedekah.

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan shalat Dhuha dua rakaat." (HR Muslim)

Lantas bagaimana sebaiknya melaksanakan Sholat Dhuha? Berikut pandangan sejumlah ulama tentang sholat dhuha yang dilaksanakan berjamaah.

Pendapat ini dikutip dari tulisan 99 Tanya Jawab Sholat, Ustadz Abdul Somad.

Pendapat Imam an-Nawawi:

)الثامنة( قد سب اف النوافل لا ت ع اتصماعة في ا الا في العيد ن والكسوف والاستس اء و ا التراو ح والوت بعدىا إذا قلنا بالاصح اف اتصماعة في ا أفضل وأما باقى النوافل السنن ال اتبة مع الف ائض والضحي والنوافل اتظطل ة فلا ت ع في ا اتصماعة أي لا تستحب لكن لو صلاىا تراعة جاز ولا اؿ ا و مك وه وقد ص ال افعي رتزو الله في تؼتص ي البو طي وال بيع علي ا و لا باس باتصماعة في النافلة ودليل جوازىا تراعة ا اد ث ثيرة في الصحيح من ا د ث عتباف ابن مالك رضى الله عنو أف النبِ صلي الله عليو وسلم " جاءه في بيتو بعد ما اشتد الن ار ومعو أبو بك رضي الله عنو ف اؿ النبِ صلي الله عليو وسلم أ ن تحب أف أصلى من بيتك فاش ت إلذ اتظكاف ال ى أ ب اف صلى فيو ف ا وصفنا خلفو ثُ سلم وسلمنا سلم " رواه البخاري ومسلم وثبتت اتصماعة في النافلة مع رسوؿ الله صلي الله عليو وسلم من روا ة ابن عباس وأ س بن مالك وابن مسعود و فة رضى الله عن م وا اد ث م ل ا في الصحيح الا د ث فة ففى مسلم ف ط والله أعلم.

(Ke Delapan) telah disebutkan sebelumnya bahwa shalat-shalat sunnat tidak disyariatkan dilaksanakan berjamaah, kecuali shalat Idul Fitri dan Idul Adha, gerhana matahari dan bulan, shalat Istisqa’ (minta hujan), demikian juga Tarawih dan Witir setelahnya. Jika kami katakan menurut pendapat al-Ashahh, sesungguhnya berjamaah afdhal dalam semua itu, adapun shalat-shalat sunnat yang lain seperti shalat sunnat Rawatib bersama Fardhu, shalat Dhuha, shalat sunnat mutlaq, tidak disyariatkan berjamaah, artinya tidak dianjurkan, akan tetapi jika dilaksanakan secara berjamaah, maka hukumnya boleh, tidak dikatakan makruh. Imam Syafi’I menyebutkan secara teks dalam Mukhtashar al-Buwaithi dan ar-Rabi’ bahwa boleh dilaksanakan berjamaah, dalil bolehnya adalah banyak hadits dalam kitab Shahih, diantaranya adalah hadits ‘Itban bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Saw datang ke rumahnya setelah panas terik, bersama Rasulullah Saw ada Abu Bakar. Rasulullah Saw berkata: “Di manakah engkau suka aku laksanakan shalat di dalam rumahmu?”. Maka saya tunjuk tempat yang saya sukai agar Rasulullah Saw shalat di tempat itu. Rasulullah Saw berdiri, kemudian kami menyusun shaf di belakang beliau, kemudian Rasulullah Saw mengucapkan salam, kami pun ikut mengucapkan salam ketika beliau mengucapkan salam. (HR. al-Bukhari dan Muslim). Shalat sunnat berjamaah bersama Rasulullah Saw juga berdasarkan hadits-hadits shahih dari riwayat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Mas’ud dan Hudzaifah. Semua hadits mereka ada dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, kecuali hadits Hudzaifah hanya ada dalam Shahih Muslim saja. Wallahu a’lam74.