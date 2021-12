BTS Raih Daesang All-Kill di MAMA 2021 Meski Tak Hadir, ARMY Dapat Ucapan Spesial dari Member 

SURYA.CO.ID - BTS kembali meraih kemenangan dalam ajang penghargaan Mnet Asian Music Awards, yang digelar secara langsung di CJ ENM's, Sabtu (11/12/2021) kemarin malam.

Ini menjadi tahun ketiga BTS memborong Daesang atau Grand Prize di MAMA. Bedanya, tahun ini BTS tidak dapat menghadiri acara tersebut lantaran sedang melakukan karantina setelah menyelesaikan jadwal di Amerika Serikat.

BTS diketahui memborong daesang MAMA 2021 untuk empat kategori yakni, Song of The Year (Butter), Album of The Year (BE), Worldwide Icon of The Year, dan Artist of The Year.

Tak hanya penghargaan utama, BTS juga membawa pulang piala lima kategori lain seperti, Best Group (Male), Best Dance Performance (Male), Best Music Video, TikTok Favourite Moment, dan Worldwide Fans Choice Top 10.

Meski tak hadir, BTS sempat merekam pidato kemenangan mereka yang kemudian diputar dalam acara MAMA 2021.

Dalam pidato tersebut, Jin mengungkapkan rasa terima kasih khususnya untuk penggemar yang telah mendukung mereka.

BTS pun merasakan betapa berat tahun yang mereka lewati di tengah pandemi. Sama halnya seperti masyarakat lain, mereka juga mencoba berbagai macam kegiatan baru untuk mengisi waktu.

"Kami tetap bekerja untuk musik yang baru dan diri sendiri. Di situlah kami sadar sama-sama berbagi kekuatan untuk menjalani tahun. Terima kasih telah mengapresiasi musik kami dengan tulus dan menikmatinya bersama," terang RM.

Melanjutkan pidato RM, J-Hope pun setuju dengan kesulitan di tengah pandemi yang mereka hadapi bersama.

"Tapi kami berharap, bahwa kita semua harus percaya hal baik akan segera datang kepada masing-masing dari kita. Kami akan bekerja lebih keras lagi agar musik kami dapat menjadi ketenangan di masa sulit ini," lanjutnya.