Jadwal M3 World Championship 2021 Hari Ini, 11 Desember 2021: Simak Waktu Tanding RRQ Hoshi dan Onic

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal M3 World Championship atau Piala Dunia Mobile Legends babak playoff hari ini, Blacklist siap tantang BTK, RRQ Hoshi masih menunggu, Sabtu (11/12/2021).

Babak Playoff M3 World Championship bakal dimulai hari ini di Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre, Singapura.

Sebanyak delapan tim sudah berkumpul di upper bracket yaitu Blacklist International, BTK, BDL, EVOS SG, Onic PH, RSG SG, RRQ Hoshi dan Todak.

Sedangkan sisanya berada di lower bracket yaitu Onic esports, Team SMG, Red Canids, KEYD Stars, NAVI, Malvinas Gaming, See You Soon dan GX Squad.

Di hari pertama babak playoff akan langsung disambut dengan dua pertarungan dari tim yang berada di Upper Bracket.

Kedua pertandingan tersebut adalah Blacklist International vs BTK dan BDL vs EVOS SG.

Laga upper bracket ini bakal diselenggarakan dengan format BO5 atau Best of Five.

Update Bracket M3 World Championship 11 Desember 2021 (worlds.mobilelegends.com)

Artinya poin maksimal yang akan diperebutkan sebanyak lima, kemudian tim pertama yang berhasil memenangi tiga poin kemenangan bakal melaju ke babak selanjutnya.

Pertandingan Upper Bracket juga memberikan nyawa lebih bagi tim yang kalah.