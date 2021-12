Dulux Luncurkan Seri Bright Skies Untuk Colour of The Year Tahun 2022

Dulux menghadirkan Colour of the Year 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA - AkzoNobel melalui merek pelapis dekoratif, Dulux, menghadirkan Colour of the Year 2022 dengan tema “Bright Skies – A Breath of Fresh Air”.

Tema ini dipilih untuk memberikan inspirasi melalui nuansa cerah dan lembut dalam menyambut tahun 2022 dengan penuh optimis.

"Bright Skies hadir dalam empat palet warna Workshop, Greenhouse, Studio dan Salon," kata Indra Laban, President Director, PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia), saat virtual media briefing, Kamis (9/12/2021).

Memasuki tahun 2022 dunia telah menemukan cara baru dalam melakukan segala aktivitas seperti bekerja, beribadah, belajar, hingga membuat karya.

"Kami sudah beradaptasi menghadapi pandemi, bahkan menemukan berbagai cara serta formula baru untuk tetap berjuang dan bertahan hidup," tambah Indra.

Sebuah penelitian menyebut pada 2022 optimisme masyarakat global akan mengalahkan pikiran negatif menuju kebahagiaan dan kenyamanan.

Sementara, bekerja dari rumah sudah menjadi kenormalan baru, dan mulai menjadi tren yang dapat dieksplorasi.

"Kreativitas pun semakin terasah, bahkan di sudut ruang rumah. Ini menjadi acuan bagi masyarakat untuk menentukan kembali prioritas, langkah dan pencapaian hidup yang baru," ungkal Indra.

Tahun ini, Dulux bekerja sama dengan arsitek, Mande Austriono, pemilik perusahaan arsitek DFORM.

Dalam kesempatan yang sama, Mande mengatakan, pasca-pandemi desain rumah di tahun 2022 akan memiliki banyak ruang multi-fungsi.

"Dengan tren bekerja dari rumah, pemilik rumah semakin memikirkan kenyamanan dalam ruangan. Banyak memaksimalkan ruangan yang terbuka juga menjadi fokus utama para pemilik rumah," ungkap Mande.