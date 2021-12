Chef Juna Ramaikan Bandeng Fest 2021 di Gresik: Olahan Masakannya Sangat Bercita Rasa

SURYA.CO.ID, GRESIK - Perlombaan Bandeng Fest 2021 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur diramaikan dengan kehadiran chef berskala Internasional, Chef Juna.

Bandeng Fest 2021 ini merupakan event bergengsi yang baru pertama kali diadakan di Kabupaten Gresik. Bertempat di Alun-alun Gresik, Sabtu (11/12/2021).

Sebanyak 19 peserta mengikuti lomba memasak olahan bandeng beradu menu dengan cita rasa yang berbeda.

Tak tanggung-tanggung, chef bernama lengkap Juna Rorimpandey didatangkan langsung sebagai juri perlombaan tersebut.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengatakan, Gresik Bandeng Fest 2021 ini merupakan gerbang awal Kabupaten Gresik untuk mem-branding Gresik sebagai kabupaten penghasil bandeng dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan mampu bersaing dengan daerah lain.

"Alhamdulillah Bandeng Fest 2021 ini dapat terselenggara. Peserta lomba bersaing ketat karena masakannya dinilai langsung oleh juri terkenal, Chef Juna. Ini akan menjadikan para pengolah bandeng memiliki gambaran inovasi olahan bandengnya yang mempunyai citarasa terbaik," kata Gus Yani, sapaan Bupati Gresik.

Gus Yani menambahkan, bahwa melalui Bandeng Fest 2021 ini akan meningkatkan nilai ekonomi bandeng itu sendiri.

"Harapannya adalah olahan bandeng ini tidak hanya memenuhi pasar lokal saja, namun juga diharapkan mampu memenuhi pasar luar negeri," imbuhnya.

Chef Juna juga tampak kagum melihat antusias peserta Bandeng Fest 2021.

Menurutnya Kabupaten Gresik hebat, lantaran mengajak masyarakat umum untuk terlibat langsung dalam melakukan branding olahan bandeng melalui event bergengsi kali ini.

"Hebat untuk Kabupaten Gresik. Olahan masakannya juga sangat bercita rasa. Namun namanya perlombaan, pasti ada yang terbaik dari yang baik. Is the best for Gresik," pungkasnya.