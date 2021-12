PPKM Level 3 saat Nataru Dibatalkan, Kabupaten Lamongan Tetap Tutup Alun-alun

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Meski PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru dibatalkan, namun Kabupaten Lamongan tetap akan menutup alun-alun dan melarang perayaan malam pergantian tahun baru.

Penutupan Alun-alun diberlakukan untuk semua ruas jalan.

"Semua ruas jalan di seputar Alun-alun ditutup total. Tidak hanya separo jalan yang ditutup, tapi semuanya, " kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan kepada SURYA.co.id, Jumat (10/12/2021).

Penerapan PPKM Level 3 dibatalkan, melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru pasca-pembatalan PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun Baru.

Inmendagri ini, kata Nalikan, akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Lamongan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

"Sesuai Inmendagri yang baru, meski PPKM Level 3 tidak diterapkan tapi Alun-alun akan tetap ditutup dan tidak boleh pesta perayaan old and new," tandas Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Lamongan ini.

Menurut Nalikan, penutupan Alun-alun Lamongan diberlakukan mulai pada 31 Desember - 1 Januari 2022.

Baca juga: MUI Kabupaten Tulungagung Mengadu ke Bupati, Mengeluhkan Maraknya Prostitusi Online

Pertimbangan menutup Alun-alun dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerumunan yang berpotensi menimbulkan penyebaran virus Covid-19.

Inmendagri yang baru, ungkap Nalikan, juga membatasi kegiatan masyarakat pada 24 Desember sampai 2 Januari, termasuk seni budaya dan olahraga yang berpotensi menimbulkan penularan

Covid-19.

Mall dan bioskop diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 70 persen.