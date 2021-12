Jatim SMA Award 2021 Sebagai Ajang Aktualisasi Diri dan Unjuk Prestasi di Tengah Pandemi Covid-19

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berupaya mendorong sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran serta kompetensi siswa. Di tengah pandemi ini, berbagai tantangan dan kendala justru menghadirkan beragam inovasi dan kreasi. Sebagai salah satu upaya menjaga stamina bagi kualitas pendidikan Dinas Pendidikan Jatim melaksanakan SMA Awards 2021.

Ajang ini sebagai bentuk apresiasi Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim atas kerja keras lembaga pendidikan SMA, dan semangat siswa dalam melahirkan berbagai inovasi dan prestasi baik akademik maupun non akademik.

Digelar di tahun ketiga, SMA Awards 2021 kali ini diikuti 26.215 peserta dari 1.528 lembaga yang berada di 38 kabupaten/kota di Jatim dengan rincian 423 SMA negeri dan 1.105 SMA swasta.

Mereka berkompetisi di 30 kategori lomba. Di antaranya Lomba OSIS Eksis, Monolog, Teater, Podcast, Cerdas Cermat Kebangsaan, Kompetisi Sains, Duta Pelajar Putra dan Putri, Komik Strip, Fotografi, Menyanyi Solo dan Gitar Solo.

Para peserta telah melalui serangkaian penjurian pada 1-6 Desember 2021. Selain memperebutkan 30 penghargaan, 4 kategori penghargaan khusus diantaranya juga diperebutkan yakni sekolah inspiratif, sekolah impreshif, sekolah double track, dan Juara Umum SMA Awards 2021.

Dalam acara ceremonial yang digelar pada Kamis (9/12/2021) malam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir dalam kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyebut kegiatan SMA Award menjadi acuan bagi sekolah untuk terus meningkatkan motivasi dan mencetak para siswa berprestasi.

Apalagi sebelumnya pelajar Jawa Timur telah menyumbangkan berbagai prestasi yang telah diraih di ajang bergengsi tingkat nasional maupun international. Pada tahun 2021 Jatim sukses meraih juara umum Kompetisi Sains Nasional (KSN) dengan 29 Emas, 29 Perak, dan 25 Perunggu

"Juara ini tidak hanya di tingkat nasional tapi juga pada lomba sains di tingkat international, Jawa Timur selalu meraih medali emas, perak dan perunggu. Serta masih banyak prestasi lainnya yang membanggakan baik dibidang akademik dan non akademik," urai Khofifah.

Khofifah melanjutkan, ajang penghargaan ini juga dapat menjadi stimulus bagi siswa untuk melakukan hal yang bisa menakar prestasi yang tidak hanya berorientasi akademik tapi juga non akademik. Selain itu, juga memperluas sosialisasi diri siswa sehingga dapat menunjukkan jika prestasi tidak sekedar di bidang akademik, tetapi juga non akademik. Khususnya untuk menggali berbagai inovasi dalam mengembangkan skill , talenta dan bakat yang dimiliki para siswa di Jatim pada era new normal.